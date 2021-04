Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Die K-Frage ist weiter unklar. Sowohl CSU-Chef Markus Söder als auch CDU-Chef Armin Laschet beanspruchen Posten für sich. Wie ist das in der Natur, wenn zwei Alpha-Tiere um die Führung ringen? Wir haben uns mit dem Tierfilmer Andreas Kieling darüber unterhalten.

SWR1: Wenn zwei Alpha-Tiere in der Natur aufeinander treffen, geht das wirklich ohne Kampf ab?

Andreas Kieling: Ich kenne mich da wirklich ziemlich gut aus, weil ich seit über 25 Jahren Rotwild in der Brunft filme. Jetzt ist zwar gerade keine Brunft, aber dieses Platzhirsch-Gebare das haben wir ja fast das ganze Jahr. Ein Platzhirsch zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er mindestens zehn Jahre alt ist. Er sollte also erwachsen sein, hat das Testosteron bis unter der Schädeldecke stehen - mit anderen Worten: Einen dreifach gesteigerten Wert. Und dann fängt er an zu röhren. Das macht er während der Brunft, die dauert ungefähr drei Wochen. Dann fängt er an Harn zu spritzen und mit dem Geweih den Boden zu forklen. Dann kommt der Parallel-Schritt, also beide Tiere gehen parallel und schätzen sich gegenseitig ab. Und dann kommt es zum echten Beschädigungs-Kampf. Das heißt, beide Tiere gehen dann mit den Geweihen aufeinander los. Es kracht, und nur einer kann der Gewinner sein.

Tierfilmer Andreas Kieling picture-alliance / Reportdienste Thomas Schulze

SWR1: Also gibt es einen harten körperlichen Kampf?

Kieling: Es gibt einen harten Kampf, aber das Interessante bei Tieren ist allerdings, dass es Attribute wie Hass, Vergeltung, Neid und Rache nicht gibt. Tiere sind instinktgesteuert. Das heißt, sie kämpfen in diesem Moment auf Leben und Tod. Drei Wochen später, wenn die Hormone wieder auf normal sind, stehen sie in der Altherrenriege wieder friedlich nebeneinander, als wäre nichts geschehen. Und ein Jahr später geht es wieder los.

SWR1: Der Platzhirsch ist also älter als zehn Jahre und hat Testosteron bis unter die Schädeldecke. Sehen Sie Ähnlichkeiten zu Armin Laschet und Markus Söder?

Kieling: Das zieht sich durchs ganze Säugetierreich, es geht immer um Dominanz und Rangordnung. Das hat natürlich auch mit Vererbung zu tun, dass sich die Stärksten mit ihren Genen durchsetzen.

Aber die eigentlichen Leader im Tierreich sind nicht die Männchen, also nicht die Platzhirsche oder die großen Keiler oder die starken Rehböcke, sondern es sind immer erfahrene weibliche Alphatiere. Das liegt einfach daran, dass Frauen durchaus fürsorglicher, umsichtiger, besonnener und sozialer sind. Große Rudel werden immer von weiblichen Tieren geführt, deshalb leben auch die meisten Rudeltiere im Matriarchat und nicht im Patriarchat

SWR1: Das heißt Angela Merkel muss bleiben, oder?

Kieling: Das sehe so. Ganz genau, ja. Frauen sind einfach besser in solchen Positionen.

Das Gespräch führte Birgit Steinbusch.