Mit ihrem Album "Blue" hat Joni Mitchell Maßstäbe gesetzt. Es ist seit 1971 DER Singer- Songwriter Meilenstein. Bis heute ist "Blue" praktisch in jeder Album Bestenliste ganz vorne mit dabei.

"Blue" ist nicht nur die Farbe des Plattencovers, sondern auch die Grundstimmung des Albums. Mitchell verarbeitet in ihren Songs das Ende der Hippie-Glückseligkeit, ihren eigenen Aufstieg zum Superstar der Singer- Songwriter Szene und viele sehr persönliche Verluste und Trennungen.

Album-Cover: Joni Mitchell - "Blue" Reprise Records Blue Label: Reprise MS Titelliste: All I Want My Old Man Little Green Carey Blue California This Flight Tonight River A Case Of You The Last Time I Saw Richard



Songs wie "California", "A Case Of You" oder "This Flight Tonight" inspirieren genreübergreifend ganze Musikergenerationen von Led Zeppelin bis Prince. Die SWR1 Meilensteine Podcaster Frank König, Katharina Heinius und Stephan Fahrig kommen dem Geheimnis dieses Albums in griechischen Hippie-Höhlen, dem Laurel Canyon von Los Angeles und im Tattoo Studio auf die Spur.