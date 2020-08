per Mail teilen

Der Sommer läuft auf Hochtouren. Ist Sport bei mehr als 30 Grad noch gesund oder eher verrückt? SWR1 hat Professor Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln gefragt - kurz bevor er auf seine Zehn-Kilometer-Runde gegangen ist.

SWR1: Ist Sport auch bei über 30 Grad noch eine gute Idee?

Ingo Froböse: Für Trainierte ist das gar kein Problem, denn Sport ist ja nichts anderes als eine von innen gemachte Sauna. Ich kann also "Hitze trainieren". Anfänger sollten eher die Finger vom Sport bei über 30 Grad lassen. Aber sie können an den Tagen ja auf die Zeiten ausweichen, in denen es unter 30 Grad ist.

Wichtig ist: Der Wassertank muss voll sein, wenn man startet. Wer den Tag über noch nicht genug getrunken hat, sollte vorher nochmal ein großes Glas lauwarmes Wasser trinken, also so 0,3 Liter. Dann brauche ich bis zu einer Stunde nicht nachtanken. Fahrradfahrer sind in der Regel länger unterwegs, die sollten sich für unterwegs eindecken.

SWR1: Wann ist die beste Tageszeit für Sport?

Froböse: Am besten ist es natürlich morgens zwischen 6 und 8 Uhr, denn die große Hitze kommt ja erst am Nachmittag.

SWR1: Worauf sollten Sportler und insbesondere Anfänger noch achten?

Froböse: Gerade als Anfänger sollte man die Herzfrequenz beim Training reduzieren. Also: Wenn ich sonst bei einem Puls von etwa 120 trainiere, ist es bei diesen Temperaturen besser, die Belastung um fünf bis zehn Schläge zu reduzieren.

Ideale Jogging-Strecke im Sommer - im Schatten einer Allee picture-alliance / Reportdienste (c) dpa

Wenn möglich, sollte man beim Joggen Schattenstrecken aussuchen und den Kopf bedecken. Denn bis zu 50 Prozent der Temperaturregulierung läuft über den Kopf.

SWR1: Anfänger trainieren also einfach bei Hitze anders. Aber gibt es Menschen, die bei diesen Temperaturen lieber die Beine ganz hochlegen sollten?

Froböse: Ja, alle Menschen, die Herz-Kreislauf-Probleme haben. Auch ältere Menschen sollten langsamer machen, weil ihre Thermoreaktion nicht so gut ist. Aber diese Menschen können natürlich einfach im klimatisierten Fitnessstudio Sport machen, da kann ich ja auch aufs Laufband steigen.

SWR1: Welche Sportarten sind bei der Hitze zu empfehlen?

Froböse: Schwimmen ist natürlich immer möglich. Aber um einen Ausdauereffekt zu haben, muss ich schon eine Stunde schwimmen und das schaffen viele Menschen einfach nicht. Radfahren ist insofern gut, weil es den Wind-Chill-Effekt hat und die Haut schön gekühlt wird. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass man auf dem Rad der Hitze lange ausgesetzt ist, vor allem weil ich im Sattel nicht so viel im Schatten unterwegs bin. Mountainbike-Fahren ist natürlich wunderbar geeignet bei den Sommertemperaturen. Als Rennradfahrer muss man schon besser trainiert sein, denn der Asphalt speichert viel Hitze.

SWR1: Was ist mit Tennis oder Golf?

Auf dem Golfplatz wird man im Sommer regelrecht gebraten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Photo Alto

Froböse: Das ist auch oft problematisch, weil ich auf dem Platz regelrecht brate. Wichtig ist dann: Immer was zum Nachtanken haben, Kopf und Schultern bedecken und in den Pausen Schatten aufsuchen, um abzukühlen.

SWR1: Was ist die Gefahr, wenn man es bei Hitze mit dem Sport übertreibt?

Froböse: Ich riskiere, meinen Körper zu überhitzen. Das ist wie selbst herbeigeführtes Fieber. Der Körper funktioniert nur bei einer bestimmten Temperatur optimal. Wenn ich überhitze, dann können Körperzellen nicht mehr optimal funktionieren. Das kann lebensgefährlich werden.

SWR1: Was sind die Symptome einer Überhitzung?

Froböse: Gerade bei diesen Temperaturen macht man am besten nicht allein Sport. Und dann sollten man sich immer selbst und gegenseitig beobachten: Wird der Kopf sehr, sehr rot? Fröstele ich, obwohl es warm ist? Das ist ein klassisches Symptom für Überhitzung. Auch ein weißes Mund-Nasen-Dreieck zwischen Oberlippe und Nase deutet darauf hin, dass die Temperaturregulation nicht funktioniert.

SWR1: Muss ich beim Joggen die Strecke reduzieren, wenn es heiß ist?

Froböse: Wenn ich die Belastung reduziere, dann muss ich die Strecke nicht kürzen. Es ist besser, die intensiven Einheiten zurückzufahren. Länger und ruhiger laufen ist bei diesen Temperaturen besser.

SWR1: Müssen die Erholungsphasen länger sein?

Froböse: Wenn ich die Belastung richtig reduziert habe: nein. Wenn ich alles weitermache wie bisher, dann wird Körper durch die Wärme zusätzlich belastet und dann muss die Regenerationszeit länger als normal sein.

SWR1: Welchen Tipp gibt es noch für die Erholung nach dem Sport?

Eisbären und Profisportler kühlen auf die harte Tour ab. Freizeitsportler sollten kalt duschen - wie beim Saunieren weit weg vom Herzen starten picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Kyodo

Froböse: Man kann sie beschleunigen, indem ich Kälte appliziere, zum Beispiel durch eine kalte Dusche. Man muss möglichst schnell die Hitze aus dem Körper treiben. Unsere Sportler machen das mit Eistonnen, das ist die Hardcore-Version. Unter der Dusche macht man das wie nach der Sauna, erst die Beine langsam, dann die Arme. Das sollte man sich ruhig trauen, so kann man die Hitze gut aus dem Körper treiben. Und man sollte so schnell wie möglich den Wasserhaushalt regulieren. Vor dem Sport auf die Waage stellen, danach nochmal. Wiege ich 800 Gramm weniger, weiß ich, dass ich fast einen Liter trinken sollte.

SWR1: Haben hohe Temperaturen vielleicht sogar einen positiven Effekt aufs Training?

Froböse: Auf jeden Fall! Ich kann Hitze trainieren. Und wenn ich die Temperaturregulation gut hinbekomme, bringt mir das auch was im Alltag. Mein Körper kann Hitze besser abtransportieren und ich lerne, besser zu schwitzen. Der Schweiß von trainierten Menschen ist dünnflüssiger und stinkt weniger. Sie schwitzen nämlich weniger Mineralien aus, gehen also schonender mit ihren wertvollen Ressourcen um. Bei gleicher Belastung schwitze ich weniger, weil ich leistungsfähiger bin, mein Schwitzvorgang ist effizienter und effektiver.

Die Fragen stellte Andrea Lohmann.