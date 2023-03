Fleischalternativen sind im Trend. Doch neben Produkten aus Soja gibt es auch Obst, das Fleisch ersetzen kann: so wie die Jackfruit. Was die Frucht so besonders macht, erklärt Ernährungsexpertin Anne Iburg.

Ursprünglich stammt die Jackfrucht aus Südindien, mittlerweile ist sie aber auch in vielen anderen tropischen Ländern Südostasiens beheimatet. Sie ist die größte Frucht der Welt und gehört zu den Maulbeergewächsen. Das Spannende an der Frucht: Man kann sie als Fleischersatz zubereiten, sagt Ernährungsexpertin und Buchautorin Anne Iburg aus Kaiserslautern.

SWR1: So eine Frucht ist fast so groß wie ein kleines Ferkel. Damit sind wir schon beim Fleischersatz. Kann man die so als Schnitzel in die Pfanne hauen, dass ein Schnitzelliebhaber nochmal wiederkommt zu einer nächsten Essenseinladung?

Anne Iburg: Das könnte schwierig werden. Aber wenn man Gulasch macht mit der Jackfruit, dann kommt das schon ganz nah an Fleisch ran.

SWR1: Aber als Schnitzel funktioniert es nicht – warum nicht?

Iburg: Das hat eine relativ grobe Faser und ein Schnitzel klopfe ich ja in der Regel so platt, dass ich möglichst gar keine Faser mehr beim Kauen spüre.

SWR1: Kann man die Frucht roh essen?

Iburg: Das kann man, aber das schmeckt nach nichts. Was wir als Fleischersatz benutzen, ist die unreife Frucht. Die schmeckt erst mal nach gar nichts, der Geschmack kommt durchs Würzen. Was das Fleischähnliche ist, ist die Faser. Diese unreife Frucht hat eine Faser, die uns an lange Fleischfaser erinnert.

SWR1: Also ähnlich wie beim Gulasch machen wir da ein langes Kochgericht daraus, damit es ordentlich sanft wird.

Iburg: Genau. Und man knallt ordentlich die richtigen Gewürze ran und dann ist es schon schwierig zu erkennen, ob das vielleicht Fleisch oder diese Jackfruit ist. Das Wichtigste ist das Würzen. Wenn wir ehrlich sind, schmeckt Fleisch ja auch erst durchs Würzen. Bei der Jackfruit muss vielleicht ein Touch mehr an Gewürz dran, damit wir das für Fleischersatz halten. Natürlich hat das auch immer mit uns selbst zu tun, ob wir gerne Fleischersatz essen wollen und es als etwas Positives sehen. Dann sagen wir viel schneller, ja, das ist wie Fleisch.

Die rohe Jackfrucht eignet sich gut als Fleischersatz. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

SWR1: Ist die Jackfrucht gesund?

Iburg: Sie ist sehr kalorienarm, sehr ballaststoffreich und sie enthält sehr viel Vitamin C und ganz viele Vitamine der Vorstufe von Vitamin A. Also Karotinoide, und auch extrem viel B12.

SWR1: Wenn man so eine ganze Jackfrucht kaufen würde, die etwa 30 - 40 Zentimeter breit ist, da würde man aber ein paar Wochen dran essen als Durchschnittsfamilie. Oder?

Iburg: Ja! In den tropischen Ländern, oder da wo es angebaut wird, ist die Frucht ein Grundnahrungsmittel. Es ist ja auch oft in buddhistischen Ländern, wo überhaupt kein Fleisch gegessen wird ein ganz normales Lebensmittel und schon immer gewesen. Es ist jetzt bloß bei uns durch den Veganertrend auch bekannt geworden.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.

