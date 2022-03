Iron Maiden - "The Number Of The Beast"

"The Number Of The Beast" brachte Iron Maiden den internationalen Durchbruch. Das Metal-Album, das in nur fünf Wochen aufgenommen wurde, fehlt auf keiner Alben-Bestenliste.

"The Number Of The Beast" ist das dritte Studioalbum der englischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Es wurde am 22. März 1982 im Vereinigten Königreich von EMI Records und in den Vereinigten Staaten von Harvest und Capitol Records veröffentlicht. Es war das erste Album mit Sänger Bruce Dickinson und das letzte mit Schlagzeuger Clive Burr. Musikalisch mischen sich bei Iron Maiden die Power von Black Sabbath und Deep Purple mit der Energie und dem Tempo des 70er-Punks. Iron Maiden im Januar 1982. "The Number of The Beast" war das letzte Album mit Schlagzeuger Clive Burr (2. v.l.). picture alliance_LFI_Avalon_Michael Putland Von Fans gefeiert, von Kritikern verdammt Von der Kritik und kommerziell wurde es sehr erfolgreich aufgenommen und es war das erste Album der Band, das die Spitze der UK-Albumcharts und die Top 40 der US Billboard 200 erreichte. Bis heute hat sich die Platte, die für Fans praktisch die Blaupause eines Genres bedeutete, mehr als 20 Millionen Mal verkauft. Die Reaktionen der Kritiker waren dafür umso heftiger: Von konservativ-rechten und religiösen Kreisen in den USA wurde die Platte als Werk des Teufels bekämpft. Es kam zu Plattenverbrennungen und -zertrümmerungen. Grund dafür dürfte auch das von Derek Riggs gestaltete Plattencover sein. Es zeigt eine Darstellung des Maskottchens Eddie, welches Satan wie eine Marionette kontrolliert, während Satan auch einen kleineren Eddie kontrolliert. Für den ultimativen Retro-Sound bringt Iron Maiden zum 40. Jahrestag der Veröffentlichung von "The Number Of The Beast" eine neue Kassettenversion heraus. Das Album "The Number Of The Beast" brachte für Iron Maiden der internationalen Durchbruch. Bis heute hat es sich mehr als 20 Millionen Mal verkauft. EMI/Warner Music The Number Of The Beast Bewertung: 5 von 5 Label: EMI Records Titelliste: Invaders Children Of The Damned The Prisoner 22 Acacia Avenue The Number Of The Beast Run To the Hills Gangland Hallowed Be Thy Name Links zum Podcast Classic Albums Doku zu "The Number Of The Beast"

