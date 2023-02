Ukraine: Kinder im Kriegsgebiet

Wie geht es den Kindern im Kriegsgebiet? Christine Kahmann von UNICEF reiste vor kurzem in die Ukraine und schildert im SWR1 Interview ihre Erlebnisse.

Foto: © UNICEF/UNI276423/Bänsch

SWR1: Sie waren selbst erst vor kurzem in der Ukraine. Wie haben Sie die Lage der Kinder erlebt?

Christine Kaufmann: Ihr ganzer Alltag ist geprägt von Bombardierungen, von Angst und Gewalt. Immer wieder geraten die Orte, an denen sie leben, unter Beschuss. Ihre Wohngebiete, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser. Viele müssen teils tagelang oder auch monatelang in dunklen, kalten Schutzkellern ausharren. Ich habe selbst bei meinem Besuch Kinder getroffen, die wochenlang in einem kalten Keller ausgeharrt haben, die immer wieder die gleichen Spiele gespielt haben, um irgendwie den Tag zu überbrücken. Die psychischen Belastungen sind enorm, und das war überall sehr greifbar.

SWR1: Ist für die Kinder überhaupt so etwas wie Alltag möglich, also etwa Schule?

Kaufmann: Schulen und Kindergärten, das muss man sagen, sind für Kinder in Kriegssituationen unglaublich wichtig, denn sie geben ihnen Halt und ein Gefühl von Struktur und Sicherheit. Mehr als 2.300 Schulen wurden bereits zerstört. Wir schätzen, dass das Lernen von mehr als fünf Millionen Kindern durch die Angriffe beeinträchtigt ist. Und gleichzeitig habe ich überall, wo wir waren, Kinder getroffen, die unter den widrigsten Umständen die Hausaufgaben machen. Die Kollegen berichten von Kindern, die bei Kerzenschein und eisiger Kälte weiter probieren zu lernen. Sie geben nicht auf, aber es ist unglaublich schwierig.

UNICEF-Mitarbeiterin Christine Kahmann (r.) spielt bei ihrem Besuch in der Ukraine mit einem Mädchen. © UNICEF/UN0748963/Filippov

SWR1: Vielen Kindern in der Ukraine fehlen die Freunde, weil die geflohen sind, teilweise in die Nachbarländer. Wie sieht es auf der Flucht für die Kinder aus?

Kaufmann: Für sie ist die Situation besonders schwierig. Viele haben eine wirklich gefährliche Flucht hinter sich, mussten alles hinter sich lassen. Die, die in Gebiete außerhalb der Ukraine geflohen sind, hoffen schnell, in die Ukraine wieder zurückzukehren und sind seit einem Jahr in einem Wartezustand. Deswegen ist es ein schwieriger Zustand für die Kinder zwischen dem Ankommen an einen neuen Ort und der Sorge um das Leben, das sie kannten, zurück in der Ukraine.

SWR1: UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Wie helfen Sie den Kindern?

Kaufmann: Wir arbeiten dort mit sehr vielen Partnern zusammen, liefern Schul- und Lernmaterialien, Medikamente, aber beispielsweise auch Generatoren, damit Geburtskliniken und Kinderkrankenhäuser, die durch die Stromausfälle ja nicht funktionsfähig sind, weiter arbeiten können. Gleichzeitig haben wir überall im Land sogenanntes "Spilno"-Kinderzentren eingerichtet. "Spilno" - das steht für "zusammen". Ein Ort, wo die Kinder spielen können, wo sie psychosozial betreut werden und wo die Kinder einen kleinen Moment von "Kind sein" erfahren können und Halt finden.



Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.