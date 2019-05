Interview mit dem Politikwissenschaftler Prof. Hajo Funke Ist der Vormarsch der Rechten in Europa gestoppt?

Nicht jede Partei plakatiert so offensichtlich. Wir haben auch Parteien, in deren Facebookgruppen gehetzt wird, aber die Politiker dann in Fernseh- und Radiointerviews mit Anzug und Krawatte völlig harmlos wirken.

Also auf jeden Fall zeichnete sich ab, dass der Vormarsch der Rechtspopulisten in Deutschland zu einem Halt gekommen ist. Und zwar nach dem, was in Chemnitz passiert ist, als AfD und Rechtsextreme zusammen demonstriert haben. Die Umfragen gehen auf zehn Prozent oder weniger, was die Europawahlen anlangt. Es ist zu hoffen, dass ein ähnlicher Effekt durch das Ibiza-Video auch für andere Parteien, auch etwa für Italien, nicht nur für Österreich, stattfindet. Jedenfalls ist die Partei Savinis innerhalb weniger Wochen von 34 auf 28 Prozent nach Umfragen zurückgegangen. Also noch ist nicht alles verloren und wir sehen ja auch an den Demonstration, dass eine riesige Mehrheit in Europa auch Europa will und nicht seine Zerstörung.