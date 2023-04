Wir haben mit dem sympathischen Sänger und Songschreiber Milow über das Weltall und seine neue EP "Great To Know You" geplaudert – und das komplett auf Deutsch. Das kann der gebürtige Belgier erstaunlich gut, auch wenn er die letzte Zeit ein bisschen aus der Übung war.

SWR1: Herzlich Willkommen bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Ich habe gehört, Ihr Deutsch ist sehr gut. Sie haben ja jetzt gerade auch ein paar Konzerte in Deutschland gespielt, also sind Sie schön in der deutschen Sprache drin.

Milow: Es gab eine lange Zeit, in der ich nicht so oft in Deutschland war. Die letzte Zeit bin ich wieder öfter in Deutschland und das hilft mir, mein Deutsch wiederzuentdecken. Es ist noch nicht so gut wie mein Niederländisch oder Englisch, aber ich lerne jeden Tag einige neue Wörter dazu.

SWR1: Ich finde es sehr, sehr gut!

Milow: Dankeschön!

SWR1: Ihre erste Single vom neuen Album heißt "Christina's Eyes" und ist durch die NASA-Astronautin Christina Hammock Koch inspiriert. Wie sind Sie auf die Idee für den Song gekommen?

Milow: Die Idee für den Song ist entstanden, als ich vor einigen Jahren gelesen habe, dass die amerikanische Astronautin Christina Koch den Rekord gebrochen hat für den längsten Aufenthalt einer Frau im All. Und dann hatte ich gelesen, dass sie es schwierig findet, dass wir Menschen so oft und miteinander streiten. Im Weltall gibt es keine Grenzen, keine Unterschiede zwischen Hautfarben. Für mich war das ein Impuls, einen Anti-Kriegs-Song zu schreiben, so entstand die Idee für "Christina's Eyes". Der Song ist vor einigen Wochen erschienen.

Lustig ist, dass ich vor einigen Tagen gelesen habe, dass Christina bei der nächsten "Artemis 2"-Mission nun auch die erste Frau sein soll, die den Mond umrundet. (...) Ich hoffe, dass Christina Koch diesen Song auch eines Tages entdecken wird.

Die Crew der Artemis II Mond Mission für 2024: Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und Jeremy Hansen. dpa Bildfunk picture alliance / ZUMAPRESS.com | Josh Valcarcel/NASA

SWR1: Ganz bestimmt. Und das ist wirklich ein Hammer. Die Astronautin wird um den Mond fliegen. Tatsächlich. Das heißt: Milow, Sie sind ein Prophet. Glückwunsch!

Milow: (lacht) Ja, ich bin ein Prophet. Das finde ich gut, daran werde ich mich weiterhin erinnern.

SWR1: Ja, das hoffe ich doch sehr stark. Ein Song mit einer starken Frau im Fokus – ich habe neulich mal gesagt "Milow, das ist ein Typ für Frauen", weil die Frauen einfach auf Sie stehen. Das muss man so sagen, aber Sie singen auch gerne über starke Frauen. Wer inspiriert Sie denn noch so?

Milow: Die neue EP "Great To Know You" ist ein bisschen wie ein Bruder und eine Schwester für das im vergangenen Jahr erschienene Album "Nice To Meet You". Ich habe während der Pandemie viele Songs geschrieben und auch im Studio aufgenommen. Für das Album letztes Jahr habe ich sommerliche Uptempo-Nummern ausgewählt und für das neue Mini-Album mehr Singer-Songwriter-Songs. Darunter auch "Yumi Rae", ein Lied, das ich für meine Tochter geschrieben habe.

SWR1: Yumi Rae ist Ihre Tochter! Das war nämlich gar nicht rauszukriegen.

Milow: Das weiß ich. Meine Tochter ist heute acht Jahre alt, aber ich habe den Song aus der Perspektive geschrieben, als wäre sie bereits erwachsen. Daher kann man aus dem Song nicht direkt herauslesen, um welche Frau es geht.

SWR1: Toll, da haben wir das Geheimnis auch gelüftet! Wir waren vorher ja schon bei der Astronautin Christina Koch, ein anderer Song auf der EP heißt "UFO". Also irgendwie mögen Sie das Weltall. Gibt es da draußen im All Leben? Gibt es Aliens?

Milow: Ich habe darauf keine Antwort. Ich liebe es, in meinen Songs Fragen zu stellen und zu träumen und die Hoffnung zu haben. Aber diese Fragen wirklich mit "ja" oder "nein" zu beantworten finde ich nicht so wichtig. Ich bin Songwriter und Beobachter.

Die Idee für den Song "UFO" führt zurück in die 90er, als ich in meinem Zimmer viele Poster meiner Lieblingskünstler hängen hatte. Von NBA-Spielern wie Michael Jordan bis hin zu einem großen Poster mit einem UFO und dem Satz "I Want to Believe" von "The X-Files" an meiner Tür. Die Idee dahinter ist eine Mischung aus Nostalgie und der Hoffnung, dass etwas — vermeintlich — Unmögliches wahr wird.

Wir Menschen brauchen etwas, was uns träumen und hoffen lässt, auch wenn es vielleicht unmöglich erscheint.

SWR1: Wo wir schon bei Science Fiction sind – bei uns hieß das "Akte X" in Deutschland. Eine andere Frage: Star Trek oder Star Wars?

Milow: Ich denke Star Wars, aber ich muss sagen, dass ich beide nicht so gut kenne. Ich habe noch nicht alle Star-Wars-Filme gesehen, natürlich die ersten drei oder fünf vielleicht, aber keines der SpinOffs. Star Trek kenne ich nicht, das habe ich nur als ich klein war mal gesehen. Aber ich ich habe schon Leute kennengelernt, die sehr, sehr große "Trekkies" sind. Ich bin sicher kein "Trekkie".

SWR1: Sie haben ja auch nicht so viel Zeit, um Filme und Serien zu schauen (lacht).

Milow: Stimmt, ich muss Konzerte spielen (lacht). Also ganz ehrlich, wenn wir auf Tour sind, gibt es auch ruhige Momente, wo wir warten müssen und Serien oder TV- Shows schauen können. Ich kann das mal ein bisschen machen, aber niemals wirklich länger — "Binge Watching" ist nichts für mich.

SWR1: Sie haben es gesagt, Sie sind auf Tour und danach? Wie stellen Sie sich denn ihre Zukunft vor? Zukunft ist ja auch so ein Thema für Sie in Songs. "Dispatch From a New World" ist ein Song, der sich mit der Zukunft beschäftigt. Also was kommt in den nächsten Jahren auf Sie zu?

Milow: Letzte Woche ist die "Great To Know You"-EP rausgekommen, sowie eine Doku über die letzten zweieinhalb Jahre mit demselben Titel auf meinem Youtube-Kanal.

Ich bin sehr glücklich diese "Nice To Know You"- "Great To Know You"-Zeit nun abschließen zu können und freue mich riesig auf meine kommenden Konzerte im April und Mai. Von Juni bis September werde ich zudem noch Sommerkonzerte spielen.

Aber ich denke auch schon an meine nächsten Schritte und habe schon angefangen neue Songs zu schreiben, ganz entspannt, ohne Deadline.

Ich freue mich wirklich immer, ein neues Kapitel anzufangen, (...) neue Musik und neue Ideen zu entwickeln.

Meine Freundin und unsere zwei Kinder sind noch in Los Angeles bis Anfang Juni, aber im Sommer sind wir wieder in Belgien. Und zwischen den Konzerten freue ich mich auch wieder mit Familie und Freunden zusammenzukommen, weil ich die letzten Monate nicht so viel Zeit hatte alle zu sehen.

Ich weiß es noch nicht zu 100 Prozent, aber ich finde es auch interessant, dass noch viele Überraschungen Platz finden können. Oder neue musikalische Projekte — ich ich bin gespannt.

SWR1: Wir freuen uns über alles, was da kommt. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte SWR1 Musikredakteur Dave Jörg.