Wie geht es weiter in Sachen Corona-Maßnahmen? Wie lange wird der Lockdown verlängert, wie feiern wir Weihnachten und was passiert mit den Schulen?

Was sagt die Wissenschaft zu den Beschlüssen der Bundesregierung und der Länder? Darüber hat SWR1 mit dem Virologen Professor Alexander Kekulé gesprochen.

SWR1: Herr Kekulé, laut Politik muss der Lockdown bis Weihnachten verlängert, an manchen Stellen sogar verschärft werden. Gehen Sie da mit?

Alexander Kekulé: In der jetzigen Situation haben wir keine andere Wahl. Der Lockdown war zu einfach, zu schwach bisher. Jetzt ist ganz klar: Wir müssen das nochmal verschärfen, sonst kriegen wir die Fallzahlen nicht runter.

SWR1: Bis Weihnachten sollen wir zum Beispiel weniger Kontakte haben. An den Feiertagen dann wieder mehr. Menschlich verständlich, medizinisch auch?

Kekulé: Naja, virologisch und epidemiologisch würde man natürlich sagen: Wir machen jetzt Lockdown einfach durchgehend, bis die Fallzahlen in einem Bereich sind, der vernünftig ist. Auf der anderen Seite ist das ganze Thema einer Pandemiebekämpfung ja etwas, wo man die Menschen mitnehmen muss. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ja, wenn die Bevölkerung nicht mehr mitmacht. Deshalb finde ich das eigentlich schon gut zu sagen: Bis Weihnachten versuchen wir, auf die Bremse zu treten, und dann leisten wir uns ein paar Freiheiten, weil bei uns einfach Weihnachten von vielen Menschen sehr ernst genommen wird.

SWR1: Gestritten wird immer noch über die Schulen. Einige sagen: Das sind keine Hotspots, das können wir so laufen lassen. Andere würden da aber gerne was ändern. Was sagen Sie als Wissenschaftler?

Kekulé: Also das ist von allen Fragen tatsächlich die schwierigste, weil da gibt es eine Diskrepanz zwischen der Virologie und der Epidemiologie. Es ist so, dass wir virologisch einfach sagen müssen: Kinder werden infiziert wie Erwachsene und es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum sie niemand anders dann anstecken sollen. Andererseits sehen wir von der Epidemiologie her, dass es bisher weltweit keine Ausbrüche gab, die von Schulen oder Kindertagesstätten ausgegangen sind – zumindest von den Grundschulen bei uns. Meine Empfehlung ist tatsächlich, die Kitas und die Grundschulen weiterlaufen zu lassen. Wobei ich da sagen würde: Das müssen wir kontrollieren, ob da wirklich nichts passiert. Aber umso rigider dann alles was ab 12 Jahre ist - Sekundarstufe und weiterführende Schulen. Wirklich eine Woche vor Weihnachten zu machen - und bis dahin wo es immer geht halbierten Unterricht machen.

"Die Corona-Schnelltests können unser Leben dramatisch verändern"

SWR1: Sie fordern auch die Zulassung von Corona-Schnelltests für zu Hause. Was bringen die?

Kekulé: Die Corona-Schnelltests können unser Leben dramatisch verändern, weil wir durch diese Schnelltests unser normales Leben ein Stück sicherer machen können. Wenn wir uns jetzt an Weihnachten treffen wollen oder auch dann später in irgendwelchen Situationen Menschen begegnen und eben nicht die Maske tragen können, das heißt zum Beispiel beim Sport, im Restaurant und all diesen Situationen. Durch diese Schnelltests kann jeder ganz schnell selber wie bei einem Schwangerschaftstest feststellen, ob er eine hohe Menge von Virus im Rachen hat. Man kann nicht sicher ausschließen, dass man infiziert ist – das geht hier nicht, dafür brauchen wir die PCR-Tests. Aber jemand, der beim Schnelltest negativ ist, der wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Superspreader und damit ist das epidemiologisch gesehen ein ganz tolles Instrument.

SWR1: Was vielen ja Hoffnung macht ist der Impfstoff. Da sollen schon nächsten Monat die Kampagnen losgehen. Wie schnell werden die dann greifen?

Kekulé: Nächsten Monat werden keine weitreichenden Impfkampagnen starten. Es ist so, dass der Hersteller, von dem wir wahrscheinlich was bekommen werden, Pfizer, zusammen mit der Firma (Biontech, Red.) in Mainz, angekündigt hat, dass sie es schaffen werden, 50 Millionen Dosen bis zum Jahresende herzustellen. Damit kann man 25 Millionen Menschen impfen. Wenn die "Washington Post" die Wahrheit sagt, dann ist die Hälfte davon schon an die Vereinigten Staaten von Amerika verkauft. Und es ist ja so, dass viele Länder auch schon bilaterale Verträge mit Pfizer haben, allen voran Kanada, das Vereinigte Königreich, Japan und noch weitere Länder – und dann hat erst die EU den Vertrag geschlossen. Sodass ich davon ausgehe, dass wir jetzt nicht eine beliebig große Zahl haben und das ist dann auch erstmal EU-weit. Da werden wir in den Risikogruppen, sprich in den Altenheimen, Impfungen machen. Das wird dort die Sterblichkeit senken, darum ist das ganz wichtig. Aber da darf man nicht denken, dass man sich dann ab Januar mit hochgekrempelten Ärmeln da irgendwo anstellen darf. Das wird sicherlich noch ein paar Monate dauern, bis diese Impfkampagnen dann für Jedermann zur Verfügung stehen.

Das Interview führte SWR1-Redakteurin Birgit Steinbusch.