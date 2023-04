Hilfsorganisation "Oranta-helps" in Kiew

Immer noch fehlt es den Menschen in der Ukraine an Medikamenten, Lebensmitteln und Energie. Eugen Pushchyk von der Hilfsorganisation Oranta-helps e.V. verteilt gerade Osterpäckchen für Kinder in Kiew und berichtet von der Lage vor Ort.

Audio herunterladen (1,5 MB | MP3) Die humanitäre Hilfsorganisation Oranta-helps e.V. aus dem Raum Mainz-Bingen fährt seit einem Jahr regelmäßig Hilfslieferungen in die Ukraine. Auch jetzt ist wieder ein Team in Kiew, wie Eugen Pushchyk von Oranta-helps im SWR1 Interview erzählt. SWR1: Was haben Sie dieses Mal in die Ukraine gebracht? Eugen Pushchyk: Dieses Mal haben wir eine Drehleiter und zwei Rettungswagen gebracht. Die Drehleiter bleibt in Kiew, ein Rettungswagen geht nach Bachmut und der andere Richtung Awdijiwka. SWR1: Wie reagieren die Menschen, wenn Sie mit Hilfsgütern, wie zum Beispiel der Drehleiter kommen? Pushchyk: Die sind natürlich sehr froh [...] und brauchen das jetzt im Moment, weil hier alles schrecklich aussieht. Die Ukrainer sind Kämpfer. Und die gehen bis zum Letzten Richtung Sieg. SWR1: Sie haben Osterpäckchen gepackt für die Kinder. Wo genau gehen die hin? Pushchyk: Wir haben gestern einen Teil Richtung Nikolaev geschickt. Da ist unsere Partnerschule. Die Kinder dort lernen auch Deutsch ab der ersten Klasse. Den zweiten Teil verschenken wir heute. Da gibt es ein kleines Dorf namens Petrushky. Das war auch sehr, sehr stark betroffen von russischen Angriffen. Und da verteilen wir Osterpakete und andere Sachen. SWR1: Das sind kurze, frohe Momente, oder? Pushchyk: Ja, genau. SWR1: Sie sind regelmäßig mit Hilfstransporten in der Ukraine. Wie nehmen Sie die Menschen und das Land nach über einem Jahr Krieg im Moment wahr? Pushchyk: Hoffnungsvoll. Die Ukrainer kämpfen weiter, sie hören nicht auf. Sie sind sehr mutig, und alle sagen, dass wir bald Gewinner sind, also Sieg auf jeden Fall. Die Ukrainer sind Kämpfer. Und die gehen bis zum Letzten Richtung Sieg. Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg. Mehr Infos über die Hilfsorganisation Oranta helps.