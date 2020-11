Ina Müller ist erfolgreich - als Sängerin und als Moderatorin ihrer ARD Late-Night-Show "Inas Nacht". Gerade ist ihr neues Album "55" auf den Markt gekommen. Auf Tour gehen kann sie derzeit nicht - dafür hat sie sich bei Instagram angemeldet.

Auf ihrem neuen Album finden sich viele Songs über das Älterwerden, über den Kampf gegen den Verfall, den inneren Schweinehund und lieb gewonnene Laster. Heitere Popsongs, aber wie immer auch nachdenkliche große Balladen.

Ina Müler - "55" Columbia Local (Sony Music)

SWR1: Du bist ganz neu bei Instagram angemeldet, habe ich gesehen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen Deine Art, gegen das Alter anzukämpfen? Fühlst Du Dich dadurch irgendwie jünger?

Ina Müller: Nein, überhaupt nicht. Mir war ein bisschen langweilig und ich habe gedacht: "Wenn du zu Insta gehst, dann zum neuen Album, weil dann kannst du das ganze nächste Jahr üben." Wie geht Insta, was macht man da? Wie viel will man machen, wie viel will man nicht machen? Wem folgst du selber? Also ich lerne jetzt gerade Insta, weil ich 2021 nicht auf die Bühne kann und Insta soll ein bisschen meine Bühne werden.

SWR1: Und wenn Du jetzt Influencerin wirst, wie das ja so viele machen, wofür würde dann eine Ina Müller Werbung machen?

Müller: Ich glaube, für gar nichts, ich könnte das nicht. Man muss dann so Dinge verkaufen, die vielleicht nicht scheiße sind, aber ich möchte einfach keine Werbung machen. Ich habe in meinem Leben - und ich habe wirklich sehr viele Angebote für Werbung bekommen - diese Angebote immer abgelehnt, weil ich das nicht möchte. Wenn Du etwas gemeinsam mit einer Firma machst, zum Beispiel eine Autowerbung, und im nächsten Moment passiert der Firma etwas Schlechtes und dann hast Du für sie Werbung gemacht. Das finde ich nicht so gut, da kann man sich dann nicht komplett rausnehmen.

SWR1: Du erinnerst Dich anscheinend gerne an vergangene Typen, denn es gibt den Song "Fast hält länger als fest". Wie kam es dazu?

Müller: Heute nennen das die jungen Leute, das weiß ich, seitdem ich auf Insta bin, "ghosten". Man lernt sich kennen, ist hoch hormongeschwängert in der schönsten Zeit einer Beziehung. Alles läuft prima, man sieht sich jeden Tag und nach acht Wochen ist der auf einmal weg. Du wirst in deinem Leben nicht mehr erfahren warum, was habe ich falsch gemacht? Der "ghostet" dich, meldet sich nicht mehr und ist einfach weg. Ich habe das selbst schon erlebt und habe es aber auch selbst schon gemacht.

Ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber ich war viele Jahre nicht in der Lage zu handeln und zu sagen, dass ich keine Lust mehr habe. Ich wusste einfach nicht, wie ich das sagen soll, ich war konfliktscheu. Und genau darüber geht es in dem Song, dass man bis oben hin voll ist mit Hormonen und dann ist der andere auf einmal weg. Dann sage ich: "Fast hält länger als fest" - so nach dem Motto: Auf dem Sterbebett ist es so intensiv mit so einer Beziehung, weil es so von 100 auf 0 geht. Da überlegt man dann und fragt sich, was war das wohl damals mit dem Typen, warum hat er mir nie erzählt, warum aus uns nichts geworden ist?

Das Interview führte Frank Harbeck.