Für die mehr als drei Millionen Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit Corona infiziert haben stellt sich die Frage: Benötigen sie nach überstandener Infektion eine Impfung? Informationen von SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja Braun.

Benötigen Sars-CoV2-Genesene nur noch eine Impfung?

Ja, sagt das Robert Koch-Institut. Menschen, die von einer SARS-CoV-2-Infektion oder Covid-19 genesen sind, haben zumindest vorübergehend einen gewissen Schutz vor einer weiteren Erkrankung. Österreichische Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, dass eine bereits durchgestandene Infektion in den folgenden fünf bis sechs Monaten das Risiko für eine erneute Ansteckung um ungefähr 90 Prozent senkt. Daher brauchen diese Menschen nach Empfehlung der STIKO (Ständigen Impfkommission) nur noch eine einmalige Boosterung, also nur noch eine Auffrischungsimpfung. Die durchgemachte Infektion wird wie die erste Spritze bei den Impfstoffen betrachtet.

SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja Braun SWR

Wann sollte diese zweite Impfung erfolgen?

Es reicht aus, wenn Menschen mit einer durchgemachten Infektion frühestens ein halbes Jahr nach ihrer Gesundung geimpft werden, denn solange hält der Immunschutz mindestens an. Das halbe Jahr gilt übrigens auch als Richtschnur, wenn man nach der einer ersten Corona-Schutzimpfung doch noch an Covid 19 erkrankt. Da sollte auch mindestens ein halbes Jahr gewartet werden, bevor man die zweite Impfung bekommt. Das ist laut RKO nötig, um überschießenden Immunreaktionen vorzubeugen und auch, so heißt es verschämt, weil der Impfstoff immer noch knapp ist.

Wird es einen Vermerk im Imfpass geben, dass nur eine Schutzimfpung erfolgt ist?

Dazu gibt es noch keine einheitliche Linie. Sicherlich ist es sinnvoll, sich eine überstandene Corona-Infektion attestieren zu lassen. Und wenn bereits eine Impfung zusätzlich erfolgt ist, auch den Impfpass dabei zu haben. Geplant ist einen EU-weiten Immunitätsnachweis zum 1. Juni einzuführen. Darin sollen auch Angaben über eine überstandene Corona-Erkrankung stehen. Mit diesem Ausweis könnten möglicherweise schon in den Sommerferien Reisen innerhalb Europas leichter werden. Doch schon heute erlauben einige Länder die Einreise für Genesene ohne weitere Auflagen. So kann man zum Beispiel nach Kroatien oder Madeira einreisen, wenn man eine Corona-Infektion laut ärztlichem Attest überstanden hat. Das gilt dann äquivalent zu einem negativen PCR-Test.