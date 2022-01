"Wir sind spät dran mit der Impfpflicht"

Ob es eine Corona-Impflicht für alle geben soll, darüber wird aktuell im Bundestag diskutiert. Noch gibt es darüber keine Entscheidung.

Die Politik hört sich bei solchen Fragen gerne die Einschätzung von Ethik-Experten wie Professor Norbert Paul an. Er ist Medizin-Ethiker an der Universitätsmedizin Mainz und leitet den Ethikbeirat der rheinland-pfälzischen Landesregierung.

SWR1: Sollte es eine allgemeine Impfpflicht geben?

Norbert Paul: Wir plädieren sehr für eine allgemeine Impfpflicht. Dazu muss man aber sagen, dass wir dieses Plädoyer schon vor einigen Wochen gehalten haben. Mittlerweile sieht es so aus, als ob Omikron die Situation etwas verändert hat. Um es kurz zu machen: Wir sind ziemlich spät dran mit der allgemeinen Impfpflicht.

SWR1: Mit einer allgemeinen Impfpflicht bekommen wir unsere Freiheit zurück, sagen die einen. Andere warnen, die Impfpflicht bedrohe die individuelle Freiheit. Wer hat denn jetzt Recht?

Paul: Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Richtig ist, dass wir noch nicht genügend Impfungen in unserem Land vollzogen haben. Richtig ist auch, dass die Impfung die einzige Exit-Strategie aus der Pandemie ist. Und richtig ist auch, dass die Impfpflicht in Persönlichkeitsrechte eingreift. Man muss aber dazu sagen, dass der Eingriff doch verhältnismäßig ist.

Wir sehen momentan Einschränkungen vieler Freiheitsrechte, weil einige Menschen auf ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit bestehen. Ja, die Impfung ist ein Eingriff in die Unversehrtheit. Aber all die Menschen, die momentan auch in unserer Universitätsmedizin nicht zeitgerecht versorgt werden können, weil wir mit Corona beschäftigt sind und all die Menschen, die auf Eingriffe warten und die möglicherweise deutlich schlimmere Folgen als nur einen Piks in den Arm davon tragen, sind die, die die Zeche dafür bezahlen, dass wir das Einzelinteresse über das Allgemeininteresse stellen. Wenn wir das nur durch eine Impfpflicht regeln können, dann ist das bedauerlich, aber der einzige Weg.

SWR1: Wie müsste denn ein Gesetz für eine Impfpflicht aussehen?

Paul: Das ist sicherlich kein strafbewehrtes Gesetz, sondern da geht es um Ordnungswidrigkeiten, also um Zahlungen, die man entrichten muss. Österreich macht das vor mit Beträgen, die zwischen 300 und bis 3600 Euro gehen.

SWR1: Wer kontrolliert das und wie?

Paul: Wenn Sie sich das bei der sogenannten sektoralen Impfpflicht in den Krankenhäusern anschauen, sind es die Arbeitgeber. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das im öffentlichen Raum auch behördlich zu kontrollieren. Wir tun das ohnehin schon beim Betreten von Restaurants, von öffentlichen Veranstaltungen. Das wird relativ einfach mit den vorhandenen Möglichkeiten umsetzbar sein.

SWR1: Wie lange sollte eine Impfpflicht gelten?

Paul: Wichtig ist für eine solche Impfpflicht auch, einen Exit-Punkt zu definieren. Es gibt erste Vorlagen für die Diskussion im Bundestag, die sagen, sie sollte drei Impfungen lang gelten. Ich halte das zwar für pragmatisch und transparent, aber inhaltlich nicht so wirklich sinnvoll. Ich denke, man muss eine Impfpflicht so lange aufrechterhalten, bis die pandemische Lage wirklich in eine endemische übergegangen ist. Das ist sicherlich der Fall, wenn wir ausschließen können, dass das Gesundheitssystem durch das Geschehen überlastet wird. Das gelingt uns bei der normalen Grippe durch die Impfung recht gut. Wenn wir diesen Status erreicht haben, dann kann auch die Impfpflicht entfallen. Man muss aber auch wissen, dass wir noch längst nicht alle Mutationen und Varianten gesehen haben, die Coronaviren produzieren können. Und so ein bisschen schauen wir schon mit Sorgen auf den nächsten Herbst nach den Erfahrungen, die wir in diesem Winter gesammelt haben.

SWR1: Wäre eine Impfpflicht ab einem bestimmten Alter denkbar?

Paul: Auch das wird immer wieder diskutiert, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Sterblichkeitsraten in bestimmten Altersgruppen. Aber auch wenn die Corona-Schutzimpfungen die Infektion nicht wirklich verhindern, drücken sie doch die Infektiosität. Das heißt, dass die Menschen, die geimpft sind, nicht so schnell zu Überträger werden, wie Ungeimpfte. Deswegen ist es gerade im öffentlichen Raum sinnvoll, dass dann ein maximaler Durchimpfungsgrad ab 18 besteht. Eine Impfpflicht für Kinder sehe ich sehr skeptisch. Man kann das begründen mit der Aufrechterhaltung des Unterrichts in den Schulen. Sicherlich ist es sinnvoll, wenn alle Lehrer und Kita-Betreuer wirklich komplett geimpft sind, um auch da das Übertragungsgeschehen aus den Einrichtungen in die Familien zu unterbrechen.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.