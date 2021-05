In Rheinland-Pfalz werden die Termine für Erst- und Zweitimpfung zentral vergeben. In der Terminbestätigung steht genau, mit welchem Impfstoff und in welchem Impfzentrum die Impfung erfolgen soll. Was aber wenn das überhaupt nicht passt? Wir haben SWR1-Wissenschaftsredakteur Pascal Kiss gefragt.

SWR1: Kann ich den Impfort wechseln? Pascal Kiss: Wer sich in einem Impfzentrum impfen lassen will, kann in Rheinland-Pfalz grundsätzlich nicht den Ort selbst bestimmen. Hier gilt: Wohnort ist gleich Impfort. Die Impfung erfolgt grundsätzlich im zuständigen Impfzentrum. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen. Bei Impfungen in den Hausarztpraxen ist das natürlich ein bisschen anders. Aber die meisten Hausarztpraxen konzentrieren sich jetzt vor allem auf ihre Patienten, die sie schon länger kennen. SWR Wissenschaftsredakteur Pascal Kiss SWR SWR1: Kann ich den Impfstoff wechseln? Kiss: Wer den Impfstoff von AstraZeneca als erste Impfung bekommen hat, kann sich bei der zweiten Impfung mit einem m-RNA-Impfstoff impfen lassen. Wer zuerst mit einem m-RNA-Impfstoff – also mit Biontech oder Moderna – geimpft wurde, wird in der Regel nicht umstellen können. Das ist auch wenig sinnvoll, weil der Abstand zwischen zwei m-RNA-Impfungen kürzer ist, als der Abstand zwischen zwei AstraZeneca-Impfungen.

Sendung am Mo , 10.5.2021 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz