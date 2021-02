Kein Ort steht derzeit so im Fokus wenn es um das Impfen geht wie das beschauliche Weindorf Impflingen an der südlichen Weinstraße. Woher kommt der Name der Winzergemeinde? Ein Job für unseren SWR1 Namenforscher Prof. Jürgen Udolph.

"Eines ist sicher, der Ortsname Impflingen hat nichts mit dem Impfen oder einer Impfung zu tun," stellt SWR1 Namenforscher Prof. Jürgen Udolph zu Beginn fest. Audio herunterladen (3 MB | MP3) Allerdings gibt es im Bereich südliche Weinstraße, wie allgemein im Raum Süddeutschland, eine gewisse Häufung von Orten deren Name auf "-ingen" endet. "Diese Orte haben im ersten Teil fast immer einen Personennamen," erklärt Jürgen Udolph und verweist auf ein Buch des Historikers Ernst Christmann mit dem Titel "Siedlungsnamen der Pfalz" aus dem Jahr 1952. Da steckt ein Emphilo drin! Prof. Jürgen Udolph, SWR1 Namenforscher In diesem Buch wird der Ort als "Emphelingen" bereits im 13. Und 14. Jahrhundert in verschiedenen Schreibweisen erwähnt. "Da steckt ein Emphilo drin," stellt Prof. Udolph fest. "Ein wunderschöner Name wie ich finde." Der heutige Ortsname "Impflingen" leite sich also aus dem Personennamen "Emphilo" und der Endsilbe "-ingen" her, so der SWR1 Namenforscher. Im Laufe der Jahre wurde die Schreibweise mehrfach geändert. "Impflingen ist also die Siedlung des Emphilo," schließt Jürgen Udolph seiner Erklärung. "Wer oder was dieser Emphilo allerdings war, das bleibt im Dunkel der Geschichte verborgen." Nachtrag Impflingen ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße mit knapp 900 Einwohnern. SWR SWR - Die Webseite der Gemeinde Imfplingen verweist auf einen fränkischen Höfling. Dieser soll sich im 6. Jahrhundert im Bereich der Ortsgemeinde niedergelassen haben und der Gemeinde ihren Namen beschert haben. Urkundlich erstmals erwähnt wurde das Dorf aber erst über 700 Jahre später, im Jahr 1135 in einer Urkunde des Klosters Klingenmünster.

Sendung am Do , 11.2.2021 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz