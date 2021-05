In Berlin treffen sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zum Impfgipfel. Auf der Agenda stehen auch die Impfungen für Kinder und Jugendliche. Professor Fred Zepp ist Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) und hat im Studio unsere Fragen und die der SWR1-Hörer beantwortet.

SWR1: Bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren tun sich gerade Fronten auf - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) drängen, die ständige Impfkommission bremst. Warum?

Fred Zepp: Ich würde nicht sagen, dass die Ständige Impfkommission bremst, sondern sie betrachtet mit Sorgfalt die Daten, die zu den neuen Impfstoffen da sind. Dann zögert sie vielleicht erstmal mit der Geschwindigkeit, mit der die Impfstoffe in jüngere Altersgruppen eingeführt werden. Das hat damit zu tun, dass die neuen Impfstoffe bisher noch nie bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt wurden. Wir haben also ein völlig neues biologisches Konzept für einen Impfstoff.

Dabei ist es wichtig, nicht nur zu prüfen, ob der Impfstoff wirkt - das haben wir in einer kleinen Studie mit 1.131 geimpften Jugendlichen getan - sondern dass er in der Altersgruppe auch gut verträglich ist. Kinder und Jugendliche sind aber viel empfänglicher für Nebenwirkungen als Erwachsene, weil sie noch im körperlichen Entwicklungsprozess sind. Aus diesem Grund sagen wir: Es geht nicht nur darum, dass es wirkt, sondern auch sicher ist. Und weil wir von körperlicher Entwicklung sprechen - dass es auch langfristig sicher ist.

SWR1: Wie ist denn die Situation bei Kindern? Sie können sich ja durchaus anstecken.

Zepp: Aus der Studie haben wir Nachbeobachtungszahlen von zwei bis zweieinhalb Monaten. Das ist ein kurzer Zeitraum, wenn ich eine Entwicklung betrachten will. Auf der anderen Seite bekommen Kinder und Jugendliche - wie auch Erwachsene - eine SARS-CoV-2-Infektion. Der wichtige Unterschied ist, dass nahezu keine Kinder krank werden. Sie haben vielleicht einen Schnupfen oder gar keine Symptome. 95 Prozent haben asymptomatische, milde Verläufe. Natürlich können Sie das Virus weitergeben, aber da sie nicht niesen, schnupfen und husten, geben Kinder und Jugendliche das Virus viel weniger weiter. Das wissen wir auch aus den Untersuchungen der Übertragung zum Beispiel in Schulen. Kinder bekommen das Virus von Erwachsenen und geben es vergleichsweise selten weiter. Das gibt es natürlich auch mal, aber selten.

dpa Bildfunk picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi

Wir haben in den letzten 16 Monaten, im Gegensatz zu 280.000 behandelten Erwachsenen, gerade einmal 2.000 Kinder und Jugendliche, die in Krankenhäusern waren. Wir haben nur 74 oder 72, die auf Intensivstationen waren. Da sieht man einen deutlichen Unterschied zwischen der Infektionskrankheit bei Erwachsenen und der Infektion bei Kindern und Jugendlichen, die aber nicht zur Krankheit führt. Daher würde ich die Kinder nur impfen, um die Übertragung zu den Erwachsenen zu verhindern. Das kann ein Ziel sein, aber dann sollte ich umso mehr über die Nebenwirkungen des Impfstoffes in dieser Altersgruppe wissen. Die Mitglieder in der Ständigen Impfkommission befassen sich gerade damit, diese Informationen zu prüfen. Es ist also eine Abwägung: Wie groß ist das Risiko für Krankheit und wie groß ist das Risiko, das durch eine Impfung entsteht.

SWR1: Bei vollständig Geimpften kommt oft der Wunsch auf, die Maskenpflicht abzuschaffen. Ab wann kann man das riskieren?

Zepp: Den Wunsch verstehe ich gut, weil Menschen natürlich jetzt ein Jahr lang mit Einschränkungen gelebt haben. Und irgendwie hat man das Gefühl, die Maske ist ein Symbol für diese Einschränkungen. Wir werden auch wieder ohne Maske leben können, aber im Augenblick ist das noch nicht zu empfehlen. Wir haben jetzt etwa 40 bis 45 Prozent der Menschen geimpft. Das heißt, es gibt noch einen großen Anteil an Menschen, die noch keinen Impfschutz erlangt haben und damit zum Beispiel das Virus auch weitergeben können.

Wir wissen auch nicht ganz genau, ob Geimpfte hundertprozentig gegen die Infektion mit dem Virus geschützt sind. Es könnte also auch sein, dass ein Geimpfter trotzdem eine gewisse Menge des Virus weitergeben könnte. Das bedeutet, wir müssen etwa zwei Drittel der Bevölkerung durch Impfungen oder eine durchgemachte Infektion gut geschützt haben.

Wenn wir diesen Zustand erreicht haben und 70 bis 80 Prozent der Menschen geschützt sind, kann man sich wahrscheinlich langsam Schritt für Schritt von diesen Schutzmaßnahmen zurückziehen.

SWR1: Vollständig geimpft - damit ist es ja nicht vorbei. Wann geht es mit den Auffrischungen weiter?

Zepp: Ganz genau können wir das noch nicht sagen, weil wir jetzt gerade einmal fünf Monate den Impfstoff haben. Aber wir sehen, dass die schützende Abwehr des Organismus langsam abnimmt. Das ist auch nicht so ungewöhnlich, das kennen alle von der Grippe. Da impfen wir auch jedes Jahr oder alle zwei Jahre neu. Wir sehen im Prinzip, dass die Immunität schwindet. Allerdings können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich sechs bis zwölf Monate ein gutes Zeitfenster ist. Wir sehen auch, dass das Virus sich verändern könnte.

Möglicherweise müsste man wie bei der Grippe-Impfung den Impfstoff auch von Jahr zu Jahr oder in gewissen Zeitabständen anpassen. Auf jeden Fall ist es aber so, dass ich mit einer durchgemachten Infektion oder einer Impfung einen gewissen Grundschutz habe. Das ist auch bei einer neuen Variante für mich erstmal eine günstige Voraussetzung. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr gleich wieder neu impfen müssen, aber vielleicht 2022 oder 2023.

SWR1: Wer das Virus hatte und wer genesen ist, soll sechs Monate bis zu einer Impfung warten. Reicht dann nur eine Spritze?

Zepp: Dann nur eine Spritze zu bekommen, ist auch gut zu erklären. Im Prinzip ist es so, dass bei dem ersten Kontakt mit einem Virus, einem Bakterium oder einem Impfstoff unser Immunsystem lernt damit umzugehen. Dann werden die Zellen rekrutiert, die in der Lage sind, das Virus zu bekämpfen. Und dann nehme ich nach einer gewissen Zeit eine zweite Impfung vor - das ist die Schulung des Immunsystems. Damit erzeuge ich, wie Immunologen sagen, ein immunologes Gedächtnis. Das heißt, mein Immunsystem ist besonders darauf vorbereitet. Bei der Impfung mache ich die erste Impfung und dann warte ich vier oder zwölf Wochen. Zwölf Wochen ist bei manchen Impfstoffen sogar günstiger. Dann reaktiviere ich die Abwehrantwort und bin gut geschützt.

Bei einer Infektion ist es so, dass die Infektion gewissermaßen der ersten Impfung entspricht. Mein Immunsystem muss sich damit auseinandersetzen. Tatsächlich ist das sogar intensiver als die erste Impfung, weil es eine intensivere immunologische Abwehrauseinandersetzung ist. Dann reicht es als Genesener im Prinzip, wenn ich nach sechs Monaten an eine Impfung komme.

Gerade ist in der wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschrift "The Nature" veröffentlicht worden, dass sogar asymptomatische Infizierte - also Menschen, die gar keine Symptome haben - einen Schutz wahrscheinlich über acht Monate hinaus haben. Also ja, eine Impfung reicht jetzt erstmal für einen Genesenen, um gewissermaßen dorthin zu kommen, wie ein nicht-erkrankter Zweifachgeimpfter.

Forschende der Universität Ulm haben Verunreinigungen im Corona-Impfstoff Astrazeneca gefunden (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Nicolas Armer

Hörerfrage: Ich werde heute das zweite Mal geimpft. Ich bin das erste Mal mit Astrazeneca geimpft worden und wollte jetzt eigentlich Biontech nehmen - was ja auch empfohlen wird. Jetzt habe ich aber gehört, dass eine Impfung mit zwei verschiedenen Impfstoffen im Ausland nicht als vollständig geimpft anerkannt wird.

Zepp: Ich kann es natürlich nicht für jedes Land sagen. Junge Menschen, die zuerst mit Astrazeneca geimpft wurden, sollten mit der zweiten Impfung einen alternativen Impfstoff erhalten, da es in seltenen Fällen zu Blutgerinnungsproblemen kam. Das ist in Deutschland der Impfstoff von Biontech/ Pfizer. Wir nennen das eine heterogene Impfung. Es gibt erste Untersuchungen, die zeigen, dass diese heterogene Impfung eine bessere Impfantwort erzeugt als zwei Impfungen mit dem gleichen Impfstoff. Ich gehe davon aus, da es sich um eine offizielle Empfehlung handelt, dass dieser wechselnde Impfvorgang auch überall anerkannt wird.