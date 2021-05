per Mail teilen

Viele Impfwillige, aber zu wenig Impfstoff - das ist das Fazit von Daniel Stich im SWR1-Interview. Der ehemalige SPD-Generalsekretär ist der neue Impfkoordinator in Rheinland-Pfalz und kritisiert den Bund deutlich.

SWR1: Aktuell sind in Rheinland-Pfalz aus der ersten Prio-Gruppe einige hundert, aus der zweiten einige tausend, aus der dritten einige hunderttausend noch nicht geimpft. In zwei Wochen sollen diese Rangfolgen fallen. Herr Stich, wie wollen Sie das ab dem 7. Juni regeln?

Daniel Stich ist neuer Impfkoordinator in Rheinland-Pfalz. picture-alliance / Reportdienste dpa/dpa Pool | Andreas Arnold

Daniel Stich: Ja, wir haben einen Plan. Es ist für uns vollkommen klar, dass allen, die sich bis zum 7. Juni registriert haben und den Prio-Gruppen eins bis drei zugehörig sind, auch nach dem 7. Juni mit Nachdruck einen Impftermin, ein Impfangebot gemacht werden kann. Es muss also niemand die Befürchtung haben, sofern er oder sie sich bis zum 7. Juni registriert hat, dass dann andere an der Impfpriorisierung vorbei einen Termin bekommen.

Deswegen auch der herzliche Appell an diejenigen (gemeint sind Betroffene der Prio-Gruppen eins bis drei, Anm. d. Red.), sich bis zum 7. Juni zu registrieren, damit wir auch dann im Nachgang mit der entsprechenden Priorität die Impfangebote aussprechen können.

SWR1: Da kommt einiges ab dem 7. Juni auf Sie zu, oder?

Stich: Ja, da ist eine Erwartungshaltung vonseiten des Bundes mit dem Wegfall der Priorisierung geweckt worden. Wir haben die schöne Situation, dass wir mehr Impfwillige haben. Das heißt, die Impfbereitschaft in Rheinland-Pfalz ist sehr hoch - was sehr positiv ist.

Diese große Nachfrage trifft auf ein zu geringes Angebot. Und ich habe auch den dringenden Appell an den Bund, die Menge deutlich zu erhöhen, damit wir dieser Nachfrage auch sehr zeitnah gerecht werden können.

SWR1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat allen ein Impfangebot versprochen und bittet um Geduld. Haben die Menschen Geduld? Wahrscheinlich nicht.

Stich: Ich kann jeden und jede im Land verstehen, die sagt: Ich möchte endlich meine Impfung haben, ich habe jetzt lange genug gewartet - ich habe Sorge. Ich kann das alles menschlich extrem gut nachvollziehen. Und deswegen ist es auch immer schwierig, Hoffnungen zu wecken, wenn man noch nicht ganz weiß, ob diese bedient werden können.

SWR1: Und wenn Sie mehr Impfstoff haben, kriegen Sie das hin - personell und organisatorisch?

Stich: Es ist so, dass die Impfzentren auch noch etwas Luft nach oben haben. Am 7. Juni steigen auch die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte mit ein, sodass wir da noch mehr impfen können. Der Flaschenhals ist momentan die Menge an zur Verfügung stehenden Impfstoff. Insofern brauchen wir da die Hilfen vom Bund.

Das Gespräch führte Birgit Steinbusch.