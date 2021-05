Mittlerweile sind in Deutschland etwa 37 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft. Der größte Teil davon in den Impfzentren, aber immer mehr Menschen wollen lieber beim Hausarzt geimpft werden.

Aber viele Hausärzte kommen nicht mehr hinterher, haben zu wenig Impfstoff und die Wartelisten sind oft unendlich lang. Was das für den Praxisalltag bedeutet, hat uns Hausärztin Heidi Weber im SWR1 Interview erzählt.

Heidi Weber, Hausärztin in Bitburg und Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz SWR

SWR1: Wie oft klingelt bei Ihnen im Moment das Telefon mit der Bitte um einen Impftermin?

Heidi Weber: Im Moment sind es etwa 50 Personen pro Tag, die anrufen und um einen Impftermin bitten. Und noch einmal etwa genauso viele die nachfragen, wann sie denn jetzt endlich drankommen. Auf unserer Warteliste stehen etwa 400 bis 500 Patienten.

SWR1: Rufen jetzt nur Patienten bei ihnen an oder auch Menschen, die es einfach bei Ihnen probieren, einen Termin zu bekommen?

Weber: Da wir uns in der Praxis sehr für das Impfen engagieren, rufen viele Patienten auch aus anderen Bundesländern an. Aber wir impfen - wie fast alle anderen Praxen auch - nur unsere eigenen Patienten, da wir für die alleine schon nicht genügend Impfstoff haben.

SWR1: Die Bundesregierung will am 7. Juni die Impfpriorisierung komplett aufheben. Und das, obwohl die Zweitimpfungen in der Prioritätsgruppe zwei in Rheinland-Pfalz noch nicht durch sind - von der Gruppe drei ganz zu schweigen. Welches Chaos kommt auf Sie zu?

Weber: Wir erwarten schon noch sehr viele Anfragen. Das macht natürlich Probleme, die wir nicht lösen können, da wir keinen Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt bekommen. Aber es ist wichtig, dass die Impfungen in Hausarztpraxen bleiben, weil wir unsere Patienten auch kennen und die auch darauf vertrauen.

Hausärzte impfen gegen das Coronavirus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

SWR1: Einige Hausärzte überlegen tatsächlich, ob sie mit den Corona-Impfungen aufhören, aufgrund zu vieler Anfragen und teilweise wenig Verständnis der Patienten. Noch vor einiger Zeit haben Hausärzte und die Verbände sehr laut und permanent eingefordert, endlich Impfen zu dürfen. Wie passt das zusammen?

Weber: Es gibt sicherlich Fälle, die sagen, es ist mir zu viel. Es steht auch jeder Praxis frei das zu sagen. Man kann ja auch sagen, wir impfen nur 20 Personen in der Woche. Aber wir haben ja einen riesigen Zugewinn an Impfungen pro Tag dadurch, dass in den Praxen jetzt geimpft wird.

SWR1: Obwohl so wenig Impfstoff da ist...?

Weber: Ja, wenn wir nichts haben, können wir nichts verimpfen. Das ist klar. Aber wenn nur wenig Impfstoff da ist, müssen wir wenigstens den an den Mann und die Frau bringen.

SWR1: Das heißt, Ihr größtes Problem ist im Moment der wenige Impfstoff?

Weber: Das größte Problem sind die mangelnden Lieferungen und das sperrige Bestellprozedere. Wir bestellen am Dienstagmittag um 12 Uhr, dann bekommen wir donnerstags gesagt, wie viel Impfstoff wir nächste Woche am Montag geliefert bekommen. Dann müssen wir donnerstags die Patienten einbestellen. Wenn wir freien Zugang hätten, könnten wir auch entsprechend planen. Dann würde es vom Organisationsaufwand deutlich besser werden.