Die nächste Erkältungswelle kommt bestimmt. US-Wissenschaftler haben untersucht, warum manche Menschen anfälliger für Krankheitserreger sind, und ob man das irgendwie beeinflussen kann.

Wir haben mit unserem SWR1-Hausarzt Dr. Klaus Gerlach über die Studien-Ergebnisse gesprochen.

SWR1: Die amerikanischen Wissenschaftler sagen, dass ein Virus mir weniger anhaben kann, wenn ich regelmäßig Sport treibe und ausreichend schlafe. Woran liegt das?

Dr. Klaus Gerlach: Wir wissen, der Sportler braucht ausreichend Schlaf. Wenn er nicht ausreichend schläft, und vor allem keine Tiefschlafphasen hat, dann ist er nicht leistungsfähig. Das sind die drei Eckpfeiler, die wir benötigen: Bewegung, Ernährung und Entspannung. In der Tiefphase des Schlafs werden Wachstumshormone gebildet. Sie sorgen dafür, dass ausreichend Immunabwehr im Körper vorhanden ist.

Wie viel Schlaf ist nötig?

Gerlach: Das kann man nicht pauschal sagen. Der eine benötigt fünf Stunden, der andere acht Stunden Schlaf, um morgens fit zu sein. Man sagt - das kommt aus der chinesischen Medizin und ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt -, dass die Stunden vor Mitternacht doppelt zählen. Das heißt früh ins Bett zu gehen, bringt sicherlich bessere Tiefschlafphasen, als um 1 Uhr ins Bett zu gehen - bei gleicher Schlafdauer.

SWR1: Senkt Sport das Risiko krank zu werden?

Gerlach: Wir wissen auch, dass Übergewicht dazu führen kann, dass das Immunsystem nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte. Durch den Sport verbraucht man natürlich Kalorien. Aber Sport ist nur dann sinnvoll, wenn er moderat betrieben wird. "Laufen ohne zu schnaufen" sollte daher die Empfehlung sein.

SWR1: Laut einer neuen amerikanischen Studie soll sich mäßiger Alkoholkonsum günstig auf die Abwehrkräfte auswirken.

Gerlach: Das hat tiefere Gründe. Die Wurzeln der Reben gehen bis zu 20 Meter tief in den Boden. Das heißt, im Wein sind Stoffe enthalten, die wir sonst als Nahrungsergänzungsmittel zuführen müssten. Wegen des Alkoholgehalts sollte man Wein aber nur in moderaten Mengen zu sich nehmen. Frauen sollten nicht mehr als ein Glas und Männer maximal zwei Gläser am Abend trinken. Das verkraftet die Leber noch.