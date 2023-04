Viele Menschen sind genervt von achtlos weggeworfenem Müll in der Landschaft. Doch wie lässt es sich verhindern, dass Autofahrer ihren Müll einfach so aus dem Fenster werfen? Antworten von Abfall-Expertin Christina Dornack.

Christina Dornack ist Leiterin des Instituts für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der TU Dresden. Im SWR1 Interview erklärt sie das Verhalten der "Umweltsünder" und hat Lösungsvorschläge.

SWR1: Hat unsere Hörerin recht oder täuscht dieser Eindruck, dass es immer mehr Müll gerade auch am Straßenrand gibt?

Christina Dornack: Ja, tatsächlich, das Gefühl habe ich auch. Ich habe gestern auch bei unseren Studierenden gefragt. Die hatten auch das Gefühl, dass es gerade an den Autobahn-Rändern immer mehr wird.

SWR1: Warum werfen die Leute ihren Müll einfach aus dem Autofenster? Ist denen die Natur und die Umwelt egal?

Dornack: Vielleicht liegt es daran, dass wir eben so viel Einweg-Geschirr haben, also Coffee-to-go-Becher, so viel Speisen in einer Verpackung, die nichts kostet und nicht zurückgegeben werden kann, so dass man einen Pfand zurück bekommt. Und damit wird es einfach achtlos weggeworfen. Die Straße ist nicht der Ort, wo man die Natur genießen möchte, sondern man fährt vorbei und ist dann dort weg. Damit ist das aus den Augen, aus dem Sinn.

SWR1: Alle sprechen doch von Nachhaltigkeit und von Umweltschutz. Das widerspricht doch diesem Gedanken total?

Dornack: Da müssen wir ein bisschen an das persönliche Verhalten von den Leuten ran. Zum einen kann jeder selber etwas dazu tun, indem er vielleicht bei den To-go-Speisen einen eigenen Behälter mitnimmt, den er dann auch behält. Auf der anderen Seite kann die Politik auch dagegen wirken und sagen: Diese Einwegbehälter wollen wir verbieten oder sie mit so einer hohen Gebühr beaufschlagen, dass es bei der Rückgabe wieder Geld zurück gibt. Da würde jeder sagen: Nein, einen Euro jetzt hier aus dem Fenster zu werfen, das mache ich nicht.

SWR1: Was passiert, wenn weiterhin so viel Müll einfach in die Landschaft geworfen wird?

Dornack: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Kommunen kümmern sich darum und räumen den Müll weg, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Damit werden die Abfall-Gebühren für die Einwohner auch teurer. Oder vermüllen wir unsere Natur? Das sehen wir ja in Ländern, wo die Abfallwirtschaft nicht so gut ist wie bei uns, wie es dann am Ende aussieht. Vielleicht sagt dann auch jemand: In diese Region fahre ich nicht hin. Da liegt so viel Müll herum, ich fahre lieber zu einem anderen Urlaubsziel.

