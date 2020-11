per Mail teilen

Der in Lahnstein geborene Illustrator Nikolaus Heidelbach hat ein Buch zur Corona-Pandemie vorgelegt. "Alles gut?" zeigt, wie ein isoliert lebender Mann immer mehr im Chaos versinkt.

Selten war ein Buch so aktuell: Ein Mann lebt wegen Corona in Quarantäne. Irgendwann beschließt er, Tagebuch zu führen, um die Dinge im Griff zu behalten. Doch genau das Gegenteil tritt ein: In seinen 26 Zimmer geht es rund, die Lebewesen auf seinen Tapeten machen sich selbstständig, alles gerät aus den Fugen.

"Alles gut?" ist ein etwas anderes Corona-Buch. Der in Lahnstein geborenen Illustrator und Kinderbuchautor Nikolaus Heidelbach beschreibt einen Menschen, der die Realität immer mehr aus den Augen verliert. Die Tapeten in den viele Zimmern seiner riesigen Wohnung bekommen immer mehr Eigenleben. Und damit muss sich der Protagonist auseinandersetzen.

"Ich würde gerne mal wieder aufwachen und nicht erst im Lauf des Morgens, sondern sofort wissen, wer ich bin. Im Partyraum macht sich eine Schlange über die Tapete lustig. Sehr gelacht" Nikolaus Heidelbach: "Alles gut?"

"Darf das alles wahr sein?", fragt sich der Mann schließlich. Corona stellt die Welt auf den Kopf. Heidelbach macht das für den Leser und Anschauer der Bilder sehr plastisch.

"Anhaltend gequält von der Vorstellung, im Keller wohne jemand und wolle mich unbedingt besuchen. Eben (19:00) gewinnt die Vernunft die Oberhand: Ich habe keinen Keller. Sehr erleichtert." Nikolaus Heidelbach: "Alles gut?"