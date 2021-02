per Mail teilen

Mit dem Lockdown und Homeoffice ist auch die Nachfrage nach Haustieren drastisch gestiegen. Aufgrund des begrenzten Angebots der Züchter, wächst leider auch der illegale Tierhandel mit viel zu jungen Tieren, die unter schlimmen Umständen gezüchtet werden.

Begehrte Rassen

Romy Zeller ist Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund und weiß aus den für 2020 erhobenen Zahlen, dass aktuell Hunde und Katzen besonders begehrt sind. Auf dem illegalen Markt werden vor allem Moderassen, wie zum Beispiel Malteser, Zwergspitz oder auch französische Bulldoggen gehandelt. Auch Katzenwelpen werden dort angeboten. "Extrem gestiegen sind darunter auch Qualzuchten, wie zum Beispiel von British Kurzhaarkatzen oder Scottish Fold-Katzen", so Zeller im SWR1-Interview.

Welchem Verkäufer kann ich trauen?

Für den Tier-Interessenten ist es mittlerweile schwierig auf den ersten Blick zu erkennen, ob es sich um einen seriösen Züchter handelt. Tier-Verkäufer werden dabei immer geschickter, um auf ihre Kunden seriös zu wirken. Sie nutzen die Gutgläubigkeit vieler Menschen aus, die dann auf die Angebote illegaler Züchter reinfallen. Die Käufer merken dann oft erst nach dem Handel, dass mit dem Welpen irgendetwas nicht stimmt. "Man muss schon ganz hellhörig werden und gut aufpassen, wenn man sich einen Welpen über eine Anzeige sucht, was seriös und was unseriös ist", so Romy Zeller.

Vorsicht bei Parkplatz-Übergabe

Dubiose Anbieter nutzen die aktuelle Situation gerne dafür, die Tierübergabe auf einen Parkplatz zu verlegen, weil man angeblich wegen der Corona-Auflagen den Züchter nicht besuchen darf. Vor Corona schob man häufig andere Gründe vor, wie das zum Beispiel, dass das Haus gerade renoviert wird.

Darauf sollten Sie beim Tierkauf achten

Generell rät die Expertin vom Deutschen Tierschutzbund vom Kauf über das Internet ab: "Das Internet bietet für unseriöse Händler eine wahnsinnige Plattform, um den illegalen Welpenhandel anzutreiben." Die erste Anlaufstation für einen Tier-Interessenten ist das lokale Tierheim. Dort kann man sich nach einem passenden Tier erkundigen. Wer dennoch auf ein Internet-Inserat zurückgreifen möchte, muss das Angebot genau prüfen, ob es wirklich seriös erscheint. Sollten nur die leisesten Zweifel aufkommen, rät Romy Zeller von einem Kauf abzusehen.