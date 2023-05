Ihre Fragen rund ums Thema Wein

Wo lässt sich geöffneter Wein am besten aufbewahren? Wieso schmeckt Wein im Sommer anders als im Winter? Dominik Bartoschek und SWR1-Weinmann Werner Eckert beantworten Ihre Fragen.

Die beiden reden alle zwei Wochen über Wein – im SWR 1-Podcast „Trocken bis lieblich – Wein-Wissen für Alle“. Dabei rufen sie jedes Mal ihre Hörer dazu auf, ihnen Fragen rund um das Thema Wein zu schicken. Hier eine Auswahl der Fragen und die Antworten der Weinexperten.

Die SWR1 Weinexperten Werner Eckert und Dominik Bartoschek. SWR Werner Eckert und Dominik Bartoschek

Wie lässt sich geöffneter Wein am besten aufbewahren?

Wichtig zu wissen ist erst mal: Warum ist es überhaupt problematisch für den Wein, wenn die Flasche einmal geöffnet ist? Es ist der Sauerstoff, der den Wein und seine Aromatik zum Negativen verändert, er oxidiert nämlich mit dem Wein. Diese Reaktion lässt sich nicht verhindern. Aber zumindest hinauszögern. Wichtigste Maßnahme dafür: Ab in den Kühlschrank mit der Flasche! Denn der Prozess der Oxidation verläuft umso langsamer, je kühler die Umgebungstemperatur ist. Hilfreich ist es auch, den Sauerstoff aus der Flasche zu verdrängen: Mit Glaskugeln oder mit speziellen Edelgasen, die es im Fachhandel gibt. Auch Vakuumpumpen versprechen diesen Effekt. Allerdings rät der Weinmann Werner Eckert dazu, sich keine übertriebenen Gedanken um diese Frage zu machen. „Wir reden doch in der Regel nicht über Monate, in denen die geöffnete Flasche herumsteht. Sondern es geht um einen bis wenige Tage.“ Und solange der Wein im Kühlschrank steht, wird er eine solche Zeitspanne in der Regel gut überstehen!

Warum schmecken Weine je nach Jahreszeit unterschiedlich?

Mancher Wein, der im Sommer noch eine Geschmacksexplosion auf der Zunge hinterlassen hat, schmeckt im Winter plötzlich fad. Das ist ganz normal, sagt Werner Eckert: „Nicht nur Weine, alles schmeckt je nach Jahreszeit unterschiedlich“, sagt er. „Denn warme Luft enthält mehr Wasserdampf, und da sind auch mehr Aromamoleküle unterwegs. Alles schmeckt dann aromatischer!“ Im Winter dagegen fehlen diese Eindrücke. Zusätzlich nehmen wir dann Aromen auch noch schwächer wahr, weil durch den Lichtmangel das limbische System, das Gerüche verarbeitet, nicht so aktiv ist. Genau deswegen greifen wir im Winter häufiger zu kräftigem, fetten und stark gewürztem Essen. Und genauso ist es beim Wein – statt zum leichten Sommerwein, der uns an einem heißen Juli-Abend noch so begeistert hat, greifen wir lieber zu einem intensiven, kräftigen und vollen Wein.

Sollte ich mich von Bewertungen in Weinführern wie Gault & Millau, Falstaff oder Vinum beeinflussen lassen?

„Beeinflussen lassen sollte man sich nicht. Aber anregen lassen durchaus!“, empfiehlt Werner Eckert. Es sei völlig falsch, sich etwas aufdrängen zu lassen, beim Wein zähle ausschließlich der eigene Geschmack! Andererseits geben die Weinführer Hinweise auf spannende und interessante Weine und Winzer. Das kann dann Anlass sein, mal einen Wein zu probieren, auf den man sonst vielleicht nie aufmerksam geworden wäre. „Genau das ist für mich der Wert solcher Weinführer“, so der Weinmann. Wichtig zu wissen: Die Weine für Weinführer werden in der Regel nicht blind verkostet. Das heißt, die Testerinnen und Tester wissen, was sie im Glas haben. Deswegen fließen in jede Bewertung persönliche Vorlieben und subjektive Bewertungskriterien mit ein. Der persönliche Geschmack der Leserinnen und Leser der Weinführer kann sich mit dem des Testers decken. Es kann aber auch das Gegenteil der Fall sein. Deswegen ist am Allerwichtigsten: Auf den eigenen Geschmack vertrauen, und sich nicht die Urteile von Anderen aufzwängen lassen. Der beste Wein ist immer der, der einem schmeckt!

Wie wird eine Cuvée hergestellt?

Ob Riesling oder Spätburgunder – in Deutschland wird viel Wert auf die Rebsorte gelegt. Dementsprechend werden die meisten Weine sortenrein ausgebaut, sie bestehen also zum Großteil aus den Trauben einer einzigen Sorte. Es können aber auch wunderbare Tropfen entstehen, indem unterschiedliche Weine miteinander zu einer Cuvée verschnitten werden. Das Wort „verschneiden“ hat für viele Weintrinker einen leicht negativen Beiklang – völlig zu Unrecht! Das zeigt schon die Tatsache, dass auch Champagner ein Verschnitt verschiedener Rebsorten ist. Verschneiden bedeutet: die Weine werden erst dann miteinander vermischt, wenn sie bereits fertig ausgebaut sind. Vorteil eines Verschnitts: Sorten können sich untereinander ergänzen und etwas Neues hervorbringen. Cabernet Sauvignon und Merlot sind zum Beispiel eine gängige Kombination. Der Cabernet ist kernig, bringt Säure und Gerbstoff mit. Der Merlot bringt eine weiche Frucht ein. „Im Ergebnis habe ich einen Athleten im Designeranzug. Die athletische Struktur kommt vom Cabernet, und das tolle Outfit vom Merlot. Und diese Kombination ist dann häufig besser, als nur der nackte Athlet oder nur der Anzug“, sagt Werner Eckert. Die Winzerinnen und Winzer müssen vor dem Mischen natürlich eine Vorstellung haben, wie die Cuvée ausfallen soll. Dann mischen und variieren sie die Weine so lange miteinander, bis sie das richtige Mischungsverhältnis gefunden haben. Wichtig: Die Cuvée sollte immer besser sein, als es jeder der beteiligten Weine bei einem Solo-Auftritt wäre.

