Der Frühling kommt, auch wenn die Temperaturen noch nicht ganz mitziehen. Besonders der Rasen macht dem Hobbygärtner im Frühjahr dann zu schaffen, wenn er im Vorjahr nicht richtig gepflegt wurde.

Gartenlaubkäfer

Schuld an Löchern oder einem umgegrabenen Rasen ist oft der Gartenlaubkäfer, der nach seiner Verpaarung im Mai bis Juni seine Eier im Rasen ablegt, erklärt SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach.

Festmahl für Vögel

Im nächsten Frühjahr sind aus den Eiern Larven geworden: "Die sind durchaus eineinhalb bis zwei Zentimeter groß und können auch locker die Dicke von einem Kugelschreiber erreichen," erklärt Konrad. Besonders Amseln, Elstern und Rabenvögel freuen sich über die eiweißhaltigen Larven und beginnen den Rasen danach systematisch zu durchsuchen. "Die gehen dann hin und drehen wirklich den Rasen so halb auf links, indem sie Löcher ins Gras machen und den Rasen auseinander kratzen," veranschaulicht der Gartenexperte.

Rasen oder Wiese

Viele Hobbygärtner, erklärt Konrad, kommen mit der Tatsache eben nicht klar, dass Vögel den "heiligen" Rasen auf der Suche nach Nahrung umgraben. "Bei Wiesen, da bin ich eher entspannt. Aber gepflegter Rasen ist ja letztendlich Zierwerk und wenn das nicht mehr ziert, dann ist der Spaß rum," so Konrad.

Nematoden helfen

Grundsätzlich, so der Gartenexperte, deutet ein übermäßiger Befall mit Gartenlaubkäfer-Larven oft auf einen nicht richtig oder nur nachlässig gepflegten Rasen hin. " Der Gartenlaubkäfer hat dann leichtes Spiel, wenn ich einen kränkelnden Rasen habe," erläutert der Gartenexperte. Abhilfe, so Konrad weiter, schaffen sogenannte Nematoden, also Nützlinge, mit denen der Rasen nach der Eiablage bearbeitet werden kann. Besonders wichtig dabei, so der Gartenexperte, dass die Gebrauchsanweisungen dieser Mittel sorgfältig vor dem Einsatz gelesen und befolgt werden und dass die Mittel für Menschen und Haustiere ungiftig sind. "Dann kann der Rasen auch so ein paar Larven verkraften, ohne dass der gleich in die Knie geht."