In ihrer Heimat Schweden waren sie Mitte der 80er schon Stars. Aber in England, Deutschland oder Belgien interessierte sich kein Mensch für Roxette. Bis "The Look" seinen Weg in die USA fand.

Was sollte aus Schweden schon Besonderes kommen? Die Zeiten von ABBA waren schließlich lange vorbei.

Unterstützung vom Austauschstudenten

Dass Roxette den Durchbruch doch noch schaffte, ist einem Studenten aus den USA zu verdanken. Der "rettende Engel" war der angehende Informatik-Student Dean Cushman aus Minneapolis. Er kommt 1988 als Austauschstudent nach Schweden. Bei den Studentenfeten war Roxette angesagt, denn in ihrer Heimat Schweden sind sie ein Renner. Dean findet die Band toll, vor allem "The Look". Bei der Rückkehr in die Staaten nimmt er die CD mit.

So kam "The Look" ins US-Radio

Weil er seine Begeisterung unbedingt teilen will, schickt er die CD an seinen Lieblingssender in Minneapolis, mit der Bitte, sie anzuhören. Nichts tut sich. "Was, wenn die meine Platte wegwerfen?", denkt Cushman und marschiert direkt ins Gebäude des Radiosenders.

Programmchef Philips bekommt die Nachricht, ein schlecht gelaunter junger Mann stehe vor der Tür und verkünde, er wolle auf der Stelle seine Platte wieder haben. Brian Phillips packt das schlechte Gewissen und legt die CD schnell auf – und ist auf Anhieb hin und weg. Er zieht eine Kopie, Cushman bekommt seine CD zurück und "The Look" läuft zum ersten Mal im amerikanischen Radio.

Roxette - The Look

Umwerfende Reaktionen

Sofort klingeln die Telefone: "Was ist denn das für eine Band und wo kann man die Platte kaufen?". Die Erfolgslawine rollt an, ausgelöst von einem einzigen schwedenbegeisterten, amerikanischen Studenten. "The Look" bedeutet 1989 für Roxette den internationalen Durchbruch.

Roxette zeigen sich dankbar

Cushman wird nach Stockholm eingeladen, wo er die Band kennenlernt – und seine Frau Cecilia. Dean Cushman lebt heute mit ihr und zwei Töchtern in Minneapolis. Bei Partys gibt er immer wieder seine Roxette Geschichte zum Besten. Man hört sie so gerne.

Sängerin Marie Fredriksson starb am 9.12.2019, nachdem sie 17 Jahre lang gegen den Krebs gekämpft hatte, im Alter von 61 Jahren.