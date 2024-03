Paul Young ist Anfang der 80er Leadsänger der Band The Q-Tips. Keine schlechte Band, aber ihre Platten haben kaum Erfolg. Ihr Stil passte nicht in die 80er.

Die Plattenfirma verliert das Interesse an der Band, nicht aber an Paul Young. Er unterschreibt einen Solovertrag, nur fehlen ihm die eigenen Songs. Also schickt ihm das Label massenweise Songs zu, aus denen er sich welche aussuchen soll.

Bitte etwas Einfaches

Viele der Songs sind ihm aber zu kompliziert: "Ich will einen einfachen Song mit drei Akkorden und einer Melodie". Er erinnert sich an die B-Seite eines Marvin Gaye Titels aus den 60ern, die er als 14-Jähriger bei einem Freund gehört hat: "Wherever I Lay My Hat That's My Home".

Der Song handelt von einem Mann, der immer da zu Hause ist, wo er gerade seinen Hut ablegt. Und das ist bevorzugt im Schlafzimmer verschiedener Frauen. Er liebt sie, verlässt sie und ist im Grunde seines Herzens darüber unglücklich – doch er kann es einfach nicht ändern.

Prägende Bassmelodie

Young findet, dass die Version von Gaye viel zu fröhlich und lustig herüberkommt. Sie spielen den Titel viel langsamer, fügen die berühmte Basslinie dazu. Fertig ist eine grandiose 80er-Pop-Ballade, die mit dem Original nur noch wenig zu tun hat, aber für Paul Youngs Solokarriere der Durchbruch ist.

