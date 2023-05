Bob Marley - "No woman no cry"

Kingston Town in Jamaica. 1963. Der Plattenproduzent Coxsone Dodd hat drei junge talentierte Musiker unter seine Fittiche genommen: Peter Tosh, Bunny Wailer und Bob Marley. Zusammen nennen sie sich "The Wailers" und Mr. Todd will sie zu einer erfolgreichen Band aufbauen.

ttt Das erste was Mr. Todd verordnet ist üben, üben und nochmals üben. Dann die ersten kleinen Auftritte. Dabei stellt er fest, dass seine Schützlinge unter heftigem Lampenfieber leiden. Sie sind angespannt und ängstlich vor Publikum. Dagegen muss man was tun, denkt Mr. Todd.

Der Friedhof ist für Jamaikaner ein ausgesprochen grusliger Ort, denn dort gehen ihrer Meinung nach die Geister der Toten um. Und da müssen die Wailers auftreten. Nachts um zwei, zwischen den Gräbern müssen sie ihre Lieder spielen - Weglaufen ist verboten. Die Idee ist einfach: Wer es schafft in der Nacht auf einem von Geistern bevölkerten Friedhof zu spielen, der wird vor keinem Publikum der Welt mehr Angst haben. Die Methode funktioniert. Die Wailers werden Nummer eins in Jamaika und Bob Marley wird einige Jahre später vor 80.000 Menschen auftreten, ganz locker und angstfrei.