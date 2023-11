per Mail teilen

Freundschaft unter Musikern kann heißen: Ich schenke Dir mein Lied. Carole King und James Taylor haben beide großartige Songs geschrieben und waren gut miteinander befreundet.

1970 singt James Taylor in "Fire and Rain": "Es gab Zeiten, da war ich einsam und konnte keine Freunde finden". Carole King hat ihrerseits mit einem Lied darauf geantwortet: "Hey, wenn es Dir schlecht geht, wann immer du mich brauchst, ruf mich und ich bin für dich da, du hast einen Freund" – You've got a friend.

Carole King und James Taylor im Juli 1971.

James Taylor ist tief gerührt, er hat sofort verstanden, dass er in dem Lied gemeint ist. Und er übernimmt das Lied in sein eigenes Konzertrepertoire. Jedes Mal, wenn er es singt, plagt ihn ein schlechtes Gewissen – weil es ja nicht sein, sondern das Lied von Carole King ist.

"Mach Dir keine Gedanken", sagt sie, "mach mit dem Lied, was Du willst. Du darfst es auch veröffentlichen, es gehört Dir."

Und James Taylor bringt "You've Got A Friend" als Single heraus. Dadurch wird seine Version viel populärer als das Original von Carole King. Sie verzichtet quasi auf ihren Hit zu seinen Gunsten. Das ist ein echter Freundschaftsdienst. Mit dem geschenkten Song schaffte er einen Nr. 1 Hit. Da kann man nur noch Danke sagen.