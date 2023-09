Ende der 70er Jahre hat es Annette Humpe geschafft. Sie besteht die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule in Köln. Hauptfach Klavier.

Denn eines wusste die junge Frau: Musikmachen ist das, was sie will. Doch nach einiger Zeit merkt sie, die Klassik ist nicht ihre Welt:

Da waren ganz viele Japanerinnen, die seit ihrem dritten Lebensjahr fünf Stunden täglich geübt haben. Die konnten alle besser spielen als ich. Und was ich gut konnte – nämlich hören und improvisieren – interessierte da niemanden.

Musik machen mit Drogenabhängigen

Sie schmeißt das Studium, geht ohne Geld nach Berlin und will in Bands Musik machen. Man kann sich vorstellen, die Eltern waren nicht so begeistert von der Idee.

Meine Eltern waren geschockt als ich das abgebrochen habe. Und dann habe ich im Release gewohnt mit Heroinabhängigen und mit denen Musik gemacht, weil ich dann auch kein Geld mehr bekam. Da konnte man dort umsonst wohnen. Meine Eltern haben mich in der Gosse gesehen und dachten, in einem halben Jahr ist sie an der Nadel.

Gründung der Band Ideal

1980 gründet sie dann mit drei Freunden die Band Ideal. Vorbilder sind New Wave- und Punk-Bands aus Amerika, allerdings mit deutschen Texten. Auf eigene Kosten pressen sie die Single "Ich steh auf Berlin".

Sie klappern Geschäfte ab, um ihre Single zu verkaufen und erregen Aufmerksamkeit mit einigen Konzerten, gelten als Geheimtipp. Dann ihr großer Tag: Barcley James Harvest spielen in Berlin vor dem Reichstag vor 250.000 Menschen ihr legendäres "Concert For The People". Ideal wird eingeladen, als Vorband zu spielen und die Zuschauer sind begeistert. Wenig später haben sie den ersten Plattenvertrag in der Tasche und der Auftritt bringt einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Sie werden die erste deutsche Band, die in der Tageschau gewürdigt wird.