London 1983. In einem kleinen Tonstudio streiten Annie Lennox und Dave Stewart wieder einmal miteinander. Dave ist schlecht gelaunt. Er versucht vergeblich, einen nagelneuen Schlagzeugcomputer zum Laufen zu kriegen. Was er auch immer einprogrammiert, das Ding spielt die Musik rückwärts ab.

Dave ist verzweifelt, das Ding war richtig teuer. Mit seiner schlechten Laune bekommt er sich mit Annie in die Haare wegen einer Kleinigkeit. Gerade als sie fuchsteufelswild aus dem Studio stürzen will, ruft Dave sie zurück: "Hör mal, ich zeig dir noch was. Dieses komische Ding da spielt immer rückwärts, aber irgendwie finde ich es ziemlich gut, was da rauskommt."

Annie setzt sich sofort an ihren Synthesizer und spielt eine Melodie zu diesem Rückwärtsrhythmus. Dave ist begeistert. "Hast du ne Textidee", fragt er? Annie fängt an zu drauflos zu singen und in wenigen Minuten sind Text und Melodie da: Sweet Dreams Are Made of This.

Ein selbstbewusster Text, ein optimistisches Lied und doch irgendwie voller Traurigkeit. Nur wenige Lieder schaffen es, maschinelle Musik mit so viel Gefühl zu verbinden. Sweet Dreams wurde der erste weltweite Erfolg von Dave und Annie. Annie sagte einmal: Andere werden berühmt und trennen sich – wir trennten uns und wurden berühmt.