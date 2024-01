Tomy James and the Shondells hatten in den 60ern einige Hits. 1968 wollen sie einen neuen schreiben. Sie suchen nach einer Wegwerfnummer für eine B-Seite und wollen dafür einen Party-Rock-Song schreiben.

Im Studio in New York basteln sie sich aus einem einfachen Schlagzeug und einem Gitarrenriff ein Playback. Darüber singen sie einen Text, der ein bisschen verklausuliert, aber recht eindeutig von Sex mit einem Mädchen handelt.

Fehlt noch ihr Name

Sie kommen auf Sloopy oder Bony Marony. Das gefällt ihnen alles nicht. Also erstmal Zigarettenpause auf dem Balkon. Da fällt Tony James Blick auf das Gebäude der Mutual of New York, eine Versicherung und deren Kürzel Mony, dass als Leuchtschrift auf dem Gebäude steht. Sie haben ihren coolen Namen: Mony. Der Song wird zur A-Seite und ein Riesenhit von Tony James.

Neu aufgelegt

In den 80ern erinnert sich Billy Idol an diesen Titel. In seinen Memoiren schreibt er, dass der im Hintergrund lief, als er Sex mit einem Mädchen hatte und er ihn deshalb so mochte. Textlich und musikalisch passte es natürlich auch gut zur Punk-Ikone Idol. Er nimmt 1981 ein Cover auf. Richtig Erfolg hat er damit aber erst später. 1987 bringt er eine Live-Version auf den Markt, die in den USA zur Nummer 1 wird.

Bei seinen Konzerten entsteht schließlich ein seltsamer Brauch. Bei den instrumentalen Zwischenstellen des Songs singt das Publikum obszöne Zeilen, die den Inhalt des Songs nicht mehr verklausulieren. Aus diesem Grund wurde "Mony Mony" bei High School Partys in Nordamerika verboten.