1974 – man arbeitet am dritten Album von Bachman-Turner Overdrive. Zum Warmspielen hat Gitarrist und Sänger Randy Bachman ein Lied zusammengeschustert.

Ein sinnloser Text, ein paar Gitarrenakkorde – es geht einfach nur darum, die Mikrofone und die Anlage zu testen.

Bachman-Turner Overdrive 2014 bei Ihrer Aufnahme in die Music Hall of Fame. dpa Bildfunk Picture Alliance

Heute macht sich Randy einen Spaß

Sein Bruder Gary ist der Manager der Band. Er hat allerdings ein Problem: Er stottert. Randy will seinen Bruder mal auf die Schippe nehmen. Er parodiert Gary und baut Gestotter in sein Lied ein. "Das wird veröffentlicht", heißt es. "Nein", sagt Randy, "das geht doch nicht mit dem Gestotter. Ich muss es nochmal singen, ohne Stottern".

"Keiner rührt das Stück an", sagt der Produzent der Plattenfirma und es gibt Streit. Nach drei Wochen lässt Randy locker und denkt, warum eigentlich nicht? Der Song darf herauskommen und wird ein Riesenerfolg.

Nachdem das Lied veröffentlicht ist, zeigt sich eine merkwürdige Nebenwirkung: Gary Bachman stottert nicht mehr. "You Ain't Seen Nothing Yet" erweist sich als wirkungsvolle Therapie.