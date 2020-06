per Mail teilen

Die Coronakrise setzt vor allem Pflegekräfte unter Druck. Ein neues Beratungsangebot soll sie kurzfristig und professionell unterstützen.

Überstunden, Infektionsgefahr und Ungewissheit: Pflegekräfte stehen in der aktuellen Situation besonders unter Druck. Deshalb bietet der Deutsche Bundesverband für Pflegeberufe gemeinsam mit der Bundespsychotherapeutenkammer ein kostenfreies Beratungsangebot an.

Über die Internetplattform "www.psych4nurses.de" können beruflich Pflegende kurzfristig 30-minütige Beratungstermine buchen. Das Angebot richtet sich an alle Mitarbeiter in der Pflege, die sich durch die aktuelle Situation belastet fühlen.

Ausgleich im Privaten schaffen

Viele Pflegekräfte hätten häufig Schwierigkeiten, sich im Feierabend zu entspannen und Abstand von der Arbeit zu finden, erklärt der Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, Dietrich Munz. Es drohe bei ihnen die Gefahr, sich immer weiter zurückzuziehen und den wichtigen Kontakt zu Freunden abzubrechen, warnt er.

Dabei sei es enorm wichtig, sich in Krisensituationen Hilfe zu suchen. Munz sieht Pflegende nämlich gleich auf mehreren Ebenen durch Corona belastet. Sie erlebten hautnah die Folgen der Kontaktbegrenzungen. Trotz erster Lockerungen litten viele alte Menschen darunter, zeigten Symptome einer Depression, würden unruhig. "Das belastet natürlich die dort Pflegenden", so Munz über die Situation in Altenheimen.

Schwer ertragbar: Wenn bei Infizierten nichts hilft

"Wenn dort Corona ausbricht, dann ist die Belastung extrem hoch", sagt der Psychotherapeut und Psychoanalytiker. In der Vergangenheit hätte sich das Virus in solchen Einrichtungen sehr rasch ausgebreitet. Vielen älteren Infizierten könne auch nicht geholfen werden. Das sei nicht einfach auszuhalten für die unmittelbar Pflegenden.

Ist ein Grillabend mit der erweiterten Familie im Garten schon zu riskant oder der Sportkurs, der nun endlich mit Abstand vor Ort in der Sporthalle möglich ist? Pflegekräfte tragen außerdem eine hohe Verantwortung, sich nicht selbst anzustecken und die Krankheit nicht weiterzutragen.

Vermittlung einer schnellen Therapie möglich

Die neue Hotline soll die Pflegekräfte bei ihrem belastendem Einsatz stärken. Da hier - anders als etwa bei der Telefonseelsorge - professionelle Therapeuten am anderen Ende der Leitung sind, kann nach Angaben von Munz auch schnell erkannt werden, ob die Belastung schon zur Überlastung geworden ist. Die ehrenamtlich tätigen Therapeuten könnten rasch Hilfsangebote vor Ort vermitteln.