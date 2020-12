Weniger Steuern für die Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Das ist der Plan der Bundesregierung, die eine 5-Euro-Pauschale einführen will. Fünf Euro kann man also pro Tag Homeoffice geltend machen.

Die Kosten für das Arbeiten Homeoffice können jetzt geltend gemacht werden.

Wir haben bei Alexander Winkler aus der SWR1 Wirtschaftsredaktion nachgefragt: Gelten diese Pläne auch schon für das Jahr 2020?

Alexander Winkler: Ja, genau das ist der Plan. Diese Homeoffice-Pauschale soll im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 umgesetzt werden – es soll für das aktuelle Jahr und 2021 gelten. Es ist bisher nur unklar, ob die Regelung auch danach noch weitergeführt werden soll. Das soll wohl erst in zwei Jahren entschieden werden.

SWR1: Wenn den ganzen Tag über der PC läuft, dann wird das sicher keine 5 Euro Strom kosten. Was wird denn durch diese 5 Euro alles abgedeckt?

Winkler: Letzten Endes alle Kosten, die im Homeoffice nebenbei anfallen, wie Heizung oder eventuelle Telefon- und Internetkosten. Dafür sollen wir für jeden Tag Homeoffice in der Steuererklärung 5 Euro pauschal - also ohne Nachweis - als Kosten ansetzen dürfen.

SWR1: Viele können ein Arbeitszimmer von der Steuer absetzen und damit auch vergleichbare Kosten wie Heizung und Strom für diesen Raum. Mischt sich das irgendwie durcheinander?

Winkler: Nein. Diese Pauschale ist für alle gedacht, die kein Arbeitszimmer haben oder zumindest keines im steuerrechtlichen Sinne. Demnach muss ein Arbeitszimmer ein abgeschlossener Raum sein, der fast ausschließlich beruflich genutzt wird – da kann schon eine Gästecouch in diesem Raum ein Ausschlusskriterium sein. Jetzt ist aber das Problem, dass derzeit viele nicht in so einem Arbeitszimmer arbeiten, sondern eher am Küchentisch oder an einem Schreibtisch im Wohnzimmer. Und für die, die deswegen bisher durch das Raster gefallen sind, ist diese Homeoffice-Pauschale gedacht.

SWR1: Jeder Arbeitnehmer hat sowieso ein Werbungskostenpauschbetrag von 1.000 Euro im Jahr, wo man also auch Dinge absetzen kann, die man nicht nachweisen muss. Gibt es diese Homeoffice-Pauschale dann obendrauf oder wird das miteinander verrechnet?

Winkler: Das ist noch die große offene Frage. Es gibt genau diese beiden Möglichkeiten: Entweder wird die Homeoffice-Pauschale ein Teil dieses Pauschbetrages der 1.000 Euro Werbungskosten. Diesen Betrag dürfen wir aber sowieso schon jedes Jahr absetzen. In diesem Fall würde der steuerliche Entlastungseffekt für viele verpuffen. Die alternative Möglichkeit ist, dass es diese maximal 600 Euro obendrauf gibt und zusätzlich angegeben werden darf. Aber genau das muss die Politik noch klären.