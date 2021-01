Die Corona-Pandemie hat viele Bürojobs in die eigenen vier Wände verlagert und alle reden vom "Homeoffice". Dabei ist das, was wir tun "Mobiles Arbeiten", denn zwischen den beiden Arbeitsformen gibt es einige rechtliche Unterschiede und notwendige Voraussetzungen.

Arbeitsrecht

Arbeitsrechtlich wird der Begriff ´"Homeoffice" als Synonym für die sogenannte "Telearbeit" verwendet. Die Vorgaben für die Telearbeit unterscheiden sich aber deutlich vom "Mobilen Arbeiten".

Schreibtisch im Homeoffice - so sehen viele Arbeitsplätze zuhause aus. dpa

Mobiles Arbeiten heißt, mein Unternehmen stellt mir beispielsweise einen Laptop zur Verfügung. Damit kann der Arbeitnehmer überall da arbeiten, wo es gerade passt. "Vor den Einschränkungen der Corona-Pandemie war das zum Beispiel das Café um die Ecke oder die Bahn auf dem Weg zu einem Kundentermin“, erklärt Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Seit den Einschränkungen durch die Pandemie sind das jetzt der heimische Küchentisch oder das Sofa.

Telearbeit ist genau geregelt

Bei der Telearbeit ist es nicht egal, wo gearbeitet wird. Voraussetzung ist, dass mein Unternehmen dem Mitarbeiter einen vollwertigen Heimarbeitsplatz einrichtet, der auch den Vorgaben des Arbeitsschutzes entspricht. Das heißt beispielsweise, dass ein ordentlicher Schreibtisch, ein großer Bildschirm und ein Bürostuhl gestellt werden müssen. Der Arbeitsplatz muss auch so gestaltet sein, dass keine Kabel als Stolperfallen herumliegen. Die Details für einen Telearbeitsplatz sind gesetzlich genau geregelt. Informationen dazu finden Sie beispielsweise im pdf-Download der gesetzlichen Unfallversicherung VGB. Die Anforderungen an die Telearbeit sind also viel komplizierter als an das mobile Arbeiten.

Kosten für Unternehmen

Für den Arbeitgeber bedeutet die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes mehr Ausgaben - insbesondere wenn für jeden Beschäftigten zwei vollwertige Arbeitsplätze gebraucht werden, einer im Büro und einer zu Hause. Neben den Kosten muss das Unternehmen auch einen gewissen Arbeitsschutz sicherstellen. "Zum Beispiel muss der Arbeitgeber auf Gefährdungen hinweisen und sicherstellen, dass die Arbeitszeiten eingehalten werden", erklärt Alexander Winkler. Weiter muss der Datenschutz auch in der eigenen Wohnung sichergestellt sein. Außerdem kann es sein, dass Beschäftigten ein Zuschuss wie zum Beispiel zu den Kosten für die Internetverbindung zusteht. Solche Zuschüsse gibt es nicht überall, sie können aber zum Beispiel im Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung geregelt sein.