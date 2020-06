per Mail teilen

Wieviel Home-Office ist möglich und wieviel ist überhaupt erstrebenswert? Arbeitspsychologe Thomas Rigotti rechnet damit, dass es immer mehr Mischformen geben wird.

Arbeiten von Zuhause aus – ist das die Zukunft? Dazu die Einschätzung von Professor Thomas Rigotti, Arbeitspsychologen der Uni Mainz:

SWR1: Ist Home-Office, gerade in einem Land wie Rheinland-Pfalz mit vielen Pendlern, besonders attraktiv?

Thomas Rigotti: Home-Office ist für viele attraktiv, deren Bedürfnis es ist, mehr Flexibilität bei der Arbeit zu haben. Momentan sind wir in einer Notlage. Die Frage ist, ob aus der Not eine Tugend wird und die aktuelle Situation als Katalysator, also als Beschleuniger, für die Zunahme von Home-Office auch nach der Pandemie wirkt.

In dieser Pandemie haben ja viele Home-Office auch genutzt, um nebenbei die Kinder betreuen zu können. Das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck. Wie schwierig ist es denn, mal abgesehen von der Kinderbetreuung, von zu Hause aus zu arbeiten?

Wir haben momentan natürlich eine ganz besondere Situation, denn seit Wochen sind die Schulen und Kindergärten praktisch geschlossen. Insofern sollten wir das nicht mit einer Situation außerhalb der Pandemie vergleichen. Die Kinder sind zu Hause und das bringt im Tagesablauf doch deutliche Schwierigkeiten. Viele sehen aber auch, dass es trotzdem effektiv ist, im Home-Office zu arbeiten, da man sich die Zeit freier einteilen kann. Ich glaube viele Arbeitgeber werden dahingehend die Regeln liberalisieren.

Dauer 2:27 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP "Drei, vier Tage Home Office, ein bis zwei Tage in der Firma" Wieviel Home Office ist möglich und wievel ist überhaupt erstrebenswert. Der Arbeitspsychologe Prof. Thomas Rigotti von der Uni Mainz rechnet damit, dass es immer mehr Mischformen zwischen Home Office und der Arbeit im Unternehmen geben wird. Video herunterladen (5,9 MB | MP4)

Ist es denn für Mitarbeiter und Betriebe auch auf Dauer gut?

Wir würden in der Regel immer einen Wechsel zwischen Home-Office und Vor-Ort-Arbeit empfehlen. Es ist natürlich ganz wichtig, eine soziale Zugehörigkeit zum Betrieb zu haben und auch ein Organisationsklima aufzubauen. Auch die Gespräche, die man zwischendurch zum Beispiel am Kaffeeautomaten oder in der Pause mit den Kollegen führt, sind wichtig, um ein soziales Klima aufzubauen. Deshalb sagen wir: Nicht fünf Tage die Woche im Home-Office, sondern vielleicht drei oder vier. Und dann einen oder zwei Tage die Woche auch vor Ort sein, sich Face-to-Face treffen und dort austauschen.

Glauben Sie denn, das wird in Zukunft auch so werden?

Seit den 1990er Jahren nehmen Home-Office und flexible Arbeit stetig zu. Die Pandemie wirkt da sehr wahrscheinlich als Katalysator. Ich denke schon, dass die Bedürfnisse dafür auch vorhanden sind. Viele sagen auch: Mir wird es ein bisschen langweilig im Home-Office. Ich brauche auch den sozialen Kontakt. Insofern werden wir mehr und mehr solche Mischformen finden.