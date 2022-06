Hohe Rapspreise: Hoffnung der Landwirte

Rapserzeuger wollen von Preisanstieg profitieren ++ Start-up "EifelMyzel" will Jungunternehmer*innen vernetzen ++ Brief der Woche an die Sylterinnen und Sylter ++ 24-Jähriger übernimmt Elektrobetrieb

"Rapspreis auf Rekordhoch - Landwirte hoffen auf höhere Erträge"

Leuchtend gelbe Rapsfelder haben in den vergangenen Wochen in vielen ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz das Landschaftsbild geprägt. Wenn die wertvolle Nutzpflanze in voller Blüte steht und ihren intensiven Duft verbreitet, dann hoffen die Landwirte auf reiche Ernte. Denn Raps ist seit Beginn des Ukraine-Krieges ein knappes Gut, seit Jahresbeginn haben sich die Preise verdreifacht. Rapserzeuger wie Volker Diels aus dem Rhein-Lahn-Kreis hoffen darauf, dass sie langfristig von dem Preisanstieg profitieren und damit zumindest einen Teil der gestiegenen Kosten für Diesel und Dünger decken können. Reportage von Wolfgang Brauer Weitere Themen der Sendung Junge Gründer wollen die Eifel verändern - Start-up "EifelMyzel" setzt auf gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Interview mit Nadine Stalpes von EifelMyzel

Constantin Pläcking: "Nachfolger gesucht und gefunden - Der 24-jährige Jannik Seel übernimmt einen Elektrobetrieb im Westerwald".

Chef will kein Homeoffice mehr erlauben, Kontakte auf Business Events knüpfen. Antwort von Karriere-Coach Martin Wehrle. SWR1 Brief der Woche an die Sylterinnen und Sylter. Die exklusive Insel rüstet sich vor dem Ansturm der 9-Euro-Ticket-Besucher. Glosse von Christoph Azone.

