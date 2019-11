Simon & Garfunkel waren das erfolgreichste Pop-Duo der sechziger Jahre. Viele ihrer Lieder sind unsterblich geworden. Ihr erster Hit "The Sound of Silence" gehört zu den größten Titeln, die je verfasst wurden und beinahe wäre das Lied nie bekannt geworden.

Angefangen hat alles auf dem Klo! An diesem stillen Örtchen hat Paul Simon am liebsten komponiert. Gute Akustik, kein Verkehrslärm - er nahm seine Gitarre, setzte sich auf die Kloschüssel und machte das Licht aus. In der Dunkelheit fühlte er sich kreativ.

Ein Flop

"Hello darkness my old friend" - "Hallo Dunkelheit, mein alter Freund", heißt es am Anfang von "The Sound of Silence" und jetzt wissen wir, woher die Zeile kommt. "The sound of silence" ist ein nachdenkliches Stück, zweistimmig gesungen und nur von einer einzigen Gitarre begleitet. Der Song war ein Flop. Paul & Art trennten sich wegen akuter Erfolglosigkeit. Das war's, dachten beide!

Eine märchenhafte Karriere

Doch das war es eben nicht. Ein gewisser Tom Wilson war bei der Plattenaufnahme dabei und hatte eine Idee. Er lud drei Musiker ins Studio ein und die sollten nachträglich Bass, Schlagzeug und elektrische Gitarre dazu spielen, damit das Ding mehr Pfiff bekam. Jetzt wurde der Song ein Renner und Simon & Garfunkel hatten einen Nummer-Eins-Hit in Amerika. Die hatten erst mal keine Ahnung und waren irgendwo. Es dauerte, bis die Plattenfirma die beiden aufgetrieben hatte. Paul war in England, packte den Rucksack, flog zurück in die Staaten und traf seinen Partner wieder. Von Trennung war keine Rede mehr, dafür sorgten auch die Schecks der Plattenfirma. Ein neues Album wurde produziert und Simon & Garfunkel begannen eine märchenhafte Karriere.