Two steps from hell - "Heart of courage"

Hinter dem Namen "Two steps from hell" (dt.: "Zwei Schritte bis zur Hölle", übernommen von einem norwegischen Nachtclub) verbirgt sich die amerikanische Produktionsfirma von Nick Phoenix und Thomas Bergersen, die sich auf Film- und Computermusik spezialisiert hat.

Der Titel "Heart of Courage" wurde bereits 2010 auf dem Album "Two Steps From Hell – "Invincible“ veröffentlicht und diente unter anderem 2012 bei der Fußball-EM als Einlaufmusik für verschiedene Teams. Auch einige Profiteams in verschiedenen deutschen Ligen nutzen ihn heute noch zur Präsentation ihrer Mannschaft.

"Heart of Courage" kam darüberhinaus in verschiedenen Filmen zum Einsatz, wie beispielsweise in "Avatar – Aufbruch nach Pandora", Star Trek oder "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte".