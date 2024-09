Karten für die SWR1 Hitparadenparty gewinnen

per Mail teilen

Wie komme ich bloß an Tickets für die SWR1 Hitparadenparty? Kaufen geht ja nicht. Neben unseren Gewinnchancen im Programm habt ihr noch eine Möglichkeit: den SWR1 Ticket Catch!

Und so geht die virtuelle Schnitzeljagd

Wir verstecken ab Montag, 9.9., zweimal täglich Tickets im Land für die Hitparadenparty am Freitag, 27. September im kING in Ingelheim. Hinweise, wo sie versteckt werden, zeigen wir euch exklusiv in unserem SWR1 Rheinland-Pfalz WhatsApp-Kanal. Wenn ihr den Ort erraten habt, heißt es nix wie hin und die Tickets abräumen – der Erste, der das Versteck findet, gewinnt.

Der SWR1 WhatsApp-Kanal ist der Schlüssel

Wer mitmachen will, muss vorher unseren WhatsApp-Kanal abonnieren. Und so geht's:



Kanal auf WhatsApp suchen und abonnieren. Kanal im Auge behalten oder am besten gleich die Glocke aktivieren. Video zum Ticket-Catch ansehen. Wer die Lösung kennt, zum Ziel starten und Karten abräumen!

Wir wünschen viel Spaß und Glück beim SWR1 Ticket Catch!

Hier haben wir noch eine ausführliche Anleitung, wie ihr euch den SWR1 Rheinland-Pfalz WhatsApp-Kanal auf euer Handy holt.