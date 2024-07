per Mail teilen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Abstimmung zur "SWR1 Hitparade" und das damit verbundene Gewinnspiel von SWR1 Rheinland-Pfalz. Veranstalter der Abstimmung und des Gewinnspiels ist SWR1 Rheinland-Pfalz. Mit der Teilnahme an der Abstimmung bzw. an dem Gewinnspiel erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.