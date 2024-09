Finale… ohooo – mit euch! Am Freitag, 27. September, spielen wir die Top 10 eurer Lieblingssongs in der SWR1 Rheinland-Pfalz Hitparade. Und ihr könnt beim Finale auf der SWR1 Bühne in Bad Kreuznach dabei sein!

Ab ca. 17 Uhr spielen wir für euch die Top 10 und ihr könnt live einen der wichtigsten Plätze ansagen. Habt ihr eine besondere, schöne Geschichte, die ihr mit der Hitparade verbindet? Dann erzählt sie uns! Mit ein bisschen Glück steht ihr im Finale auf der SWR1 Bühne in Bad Kreuznach und präsentiert zusammen mit den SWR1 Moderatorinnen und Moderatoren die Top 10. Einfach das Formular ausfüllen und Daumen drücken! Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Name * E-Mail Adresse * Telefon * PLZ Wohnort * Welche Geschichte verbindet ihr mit der Hitparade? * Abschicken