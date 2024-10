per Mail teilen

"Major Tom (Völlig lösgelöst)" von Peter Schilling hat sich in der Hitparade 2024 auf Platz 74 hochgekämpft. Dass der Song als Torhymne der Deutschen Fußballnationalmannschaft zum Einsatz kam, hat Schilling begeistert. Denn so ist "Major Tom" auch in den Charts wieder nach oben geklettert, erzählt er Veit Berthold und Torsten Buschmann.