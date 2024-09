SWR1 Hitparade 2024

Bis zum 19. September können Sie für die Top 1.000 abstimmen. Vom 23. bis 27. September läuft dann die SWR1 Hitparade aus dem Gläsernen Studio in Bad Kreuznach im Radio und im Video-Livestream.

Die Top 1.000 von SWR1 Rheinland-Pfalz werden auch in diesem Jahr per Online-Voting von den SWR1 Hörerinnen und Hörern gewählt. Abstimmen können Sie noch bis einschließlich 19. September über unsere Homepage. Im vergangenen Jahr landete Queen mit "Bohemian Rhapsody" auf Platz 1, vor "Sound of Silence" von Disturbed und "Stairway To Heaven" von Led Zeppelin.

Abstimmen – so funktioniert's!

Abstimmen und gewinnen!

Wer in diesem Jahr mitmacht, der hat regelmäßig die Chance auf einen Gewinn! Unter allen, die mitmachen, verlosen wir zwischen dem 9.9., 8 Uhr und 19.9., 23:59 Uhr, SWR1 DAB+ Radios.

Abstimmen per Telefon geht auch! Gerade kein Handy oder Laptop zur Hand? Dann können Sie auch telefonisch für die Hitparade abstimmen: 06131 / 92 93 94 95. Die Telefone sind vom 9. bis 19. September von 13:00 - 23:00 Uhr geschaltet.

Immer live dabei!

Natürlich gibt es vom 23. bis 27. September wieder einen Video-Livestream im Internet und im Smart-TV und Sie können uns 24 Stunden am Tag über die Schulter schauen und mit uns ins Gespräch kommen. Ob per Telefon, App, und einer Mail ins Studio – schauen Sie regelmäßig vorbei!

Gläsernes Hitparadenstudio in Neuwied

Unser Gläsernes Hitparadenstudio steht in diesem Jahr auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach. Während der Hitparade vom 23. bis 27. September können Sie rund um die Uhr vorbeischauen und einen Blick auf den Arbeitsplatz unserer Moderatorinnen und Moderatoren werfen.

SWR1 Hitparaden-Projektleiter Niels Berkefeld SWR

Bad Kreuznach ist schon etwas ganz Besonderes, denn eigentlich wollten wir schon zweimal dort das Gläserne Studio aufbauen – 2020 und 2021. Beide Male kam die Pandemie dazwischen, aber vier Jahre später ist es endlich soweit. Das wird eine tolle Woche, denn wir freuen uns unter anderem auf zwei neue Moderatoren-Paarungen. Insgesamt sind diesmal acht SWR1 Moderatoren bei der Hitparade dabei. Neben Hanns Lohmann und Frank Jenschar, haben wir ein zweites Männer-Duo, das garantiert neu klingen wird. Ich bin jedenfalls sehr gespannt…

Am Ende wird groß gefeiert

Ab dem späten Nachmittag des 27. September feiern wir ab circa 17 Uhr die Top 10 und beschließen die Hitparade 2024 vor dem Gläsernen Studio. Nach der Nummer 1 geht es im kING nach Ingelheim weiter mit der Hitparadenparty. Die Karten dafür können Sie nur bei SWR1 Rheinland-Pfalz während der Hitparade gewinnen.