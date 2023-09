per Mail teilen

Es gibt so ein paar Songs, die einfach jeder mitsingen kann. Einer davon ist "Skandal im Sperrbezirk".

Der Song der Spider Murphy Gang aus dem Jahr 1981 ist in diesem Jahr in der SWR1 Hitparade auf Platz 402 gelandet. Laut Musikredakteur Dave Jörg haben die Jungs der Spider Murphy Gang damals ziemlich viel Chaos verursacht. Viele (vor allem junge) Leute haben nämlich bei der 32-16-8 angerufen, um sich mit Rosi zu verabreden... Aber hinter der Nummer war ja gar keine Rosi zu finden! Es hat also Beschwerden gehagelt.

In der Hitparade zählt aber nur eins: Der Song macht Spaß! Kein Wunder also, dass Hanns Lohmann gleich alle Besucher im Gläsernen Studio eingeladen hat, mitzusingen und mitzutanzen. Zur Not tanzt er aber auch gerne allein!