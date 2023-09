SWR1 Hitparade 2023

per Mail teilen

Bis zum 21. September können Sie für die Top 1.000 abstimmen. Vom 25. bis 29. September läuft dann die SWR1 Hitparade aus dem Gläsernen Studio in Neuwied im Radio und im Video-Livestream.

Die Top 1.000 von SWR1 Rheinland-Pfalz werden auch in diesem Jahr per Online-Voting von den SWR1 Hörerinnen und Hörern gewählt. Abstimmen können Sie noch bis einschließlich 21. September über unsere Homepage. Im vergangenen Jahr landete Queen mit "Bohemian Rhapsody" auf Platz 1, vor dem "Palzlied" von den Anonyme Giddarischde und "Sound of Silence" von Disturbed.

Abstimmen - so funktioniert's!

Abstimmen und gewinnen!

Wer in diesem Jahr mitmacht, der hat regelmäßig die Chance auf einen Gewinn! Unter allen, die mitmachen, verlosen wir zwischen dem 11.09., 8 Uhr und 21.09., 23:59 Uhr, SWR1 DAB+ Radios.

Abstimmen per Telefon geht auch! Gerade kein Handy oder Laptop zur Hand? Dann können Sie auch telefonisch für die Hitparade abstimmen: 06131 / 92 93 94 95. Die Telefone sind vom 11. bis 21. September von 13:00 - 23:00 Uhr geschaltet.



Immer live dabei!

Natürlich gibt es vom 25. bis 29. September wieder einen Video-Livestream im Internet und im Smart-TV und Sie können uns 24 Stunden am Tag über die Schulter schauen und mit uns ins Gespräch kommen. Ob per Telefon, App, und einer Mail ins Studio - schauen Sie regelmäßig vorbei!

Gläsernes Hitparadenstudio in Neuwied

Unser Gläsernes Hitparadenstudio steht in diesem Jahr auf dem Luisenplatz in Neuwied. Während der Hitparade vom 25. bis 29. September können Sie rund um die Uhr vorbeischauen und einen Blick auf den Arbeitsplatz unserer Moderatorinnen und Moderatoren werfen.

SWR1 Hitparaden-Projektleiter Niels Berkefeld SWR

"Letztes Jahr konnten wir zumindest schon mal mit dem Gläsernen Studio wieder raus in die Region, wenn auch mit einigen strengen Corona-Beschränkungen. Jetzt freue ich mich aber, dass wir wieder auf dem Stand von 2019 sind: Keine Zugangsbeschränkungen, keine Maskenpflicht und: Endlich wieder eine richtige Hitparadenparty."

Am Ende wird groß gefeiert

Ab dem späten Nachmittag des 29. September feiern wir ab circa 17 Uhr die Top 10 und beschließen die Hitparade 2023 vor dem Gläsernen Studio. Nach der Nummer 1 geht es in der Stadthalle Heimathaus Neuwied weiter mit der Hitparadenparty. Die Karten dafür können Sie nur bei SWR1 Rheinland-Pfalz während der Hitparade gewinnen. Oder Sie machen gleich hier mit: