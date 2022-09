Es ist geschafft. Die Abstimmung über die Top 1.000 ist in der Nacht zum 23. September erfolgreich zu Ende gegangen. Jetzt werden die Stimmen ausgezählt, die die einzelnen Titel bekommen haben und bis kommenden Montag steht fest, wer in diesem Jahr ganz vorne mitspielt.

Es gibt große Veränderungen in den Top 10!

Landeten in den letzten Jahren Queen mit "Bohemian Rhapsody", "Sound of Silence" von Disturbed und "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin auf den vorderen Plätzen, so verspricht SWR1 Hitparaden Projektleiter Niels Berkefeld für dieses Jahr Veränderungen: "Wir waren echt überrascht, verraten wird noch nichts, aber es gibt Veränderungen in den Top 10."

Niels Berkefeld SWR

Queen noch ganz vorne?

Hitparaden-Insider, -Kenner und -Statistiker stellt das vor die Frage, ob es "Queen", "Led Zeppelin" oder "Disturbed" auch in diesem Jahr wieder auf die vorderen drei Plätze geschafft haben. Die Auflösung gibt es erst am Freitag, den 30. September, wenn die Top 10 aus dem Gläsernen Hitparaden Studio in Bad Dürkheim gesendet werden.

Ab in die Pfalz

Auch in diesem Jahr kommt die SWR1 Hitparade wieder aus dem Gläsernen Hitparaden Studio, das wir am Stadtplatz in Bad Dürkheim aufgebaut haben. Projektleiter Niels Berkefeld freut sich nach der Corona-Pause wieder vor Ort sein zu können: "Es ist wieder alles wie früher. Es ist dieser große, gläserne Würfel mit zwei Etagen - oben die Redaktion, unten die Technik und unser Sendestudio."

Alles was Sie über Bad Dürkheim wissen müssen

Am Montag, den 26. September startet von dort morgens um 7 Uhr die SWR1 Hitparade 2022 mit Ihren Top 1.000. Bis am darauf folgenden Freitag nach 17 Uhr feststeht, welcher Titel in diesem Jahr Platz 1 belegt, senden wir 24 Stunden rund um die Uhr.

Immer live dabei

Ob im Radio, HbbTV, Live vor Ort oder im Video-Livestream: Sie können uns 24 Stunden am Tag über bei der Hitparade über die Schulter schauen und mit uns ins Gespräch kommen. Außerdem gibt es natürlich auch in diesem Jahr einen SWR1 Hitparaden-Blog. Mitmachen geht genauso über Telefon, App, WhatsApp oder Mail ins Studio und über die SWR1-Facebook-Seite. Gute Gründe regelmäßig vorbei zu schauen.

Am Ende wird groß gefeiert

Die Band Pirm Jam spielt die größten Hits aller Zeiten SWR Ben Pakalski

Am Nachmittag des 30. September planen wir, mit Ihnen - ab 17 Uhr - die Top 10 zu feiern. Und wenn feststeht, wer in diesem Jahr der meistgewünschte Titel der SWR1 Hörerinnen und Hörer ist, feiern wir direkt vor dem Studio mit den SWR1 Hitparaden-Moderatoren, Interviews, Spielen und Livemusik von der Partyband "Pirm Jam" einfach weiter. Jeder kann kommen und dabei sein. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung endet gegen 22 Uhr.