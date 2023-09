Hitparaden-Zahlenreise: 2012 bis 2022

Wie haben sich die Rolling Stones von 2012 bis 2022 mit ihrem Hit in der Top 1.000 geschlagen? Wir haben für Sie die Zahlen gesammelt!

In den letzten Jahren ging es für die Stones ganz schön auf und ab – zumindest in den SWR1 Hitparaden. Aber mit ihrem Hit "Satisfaction" haben sie etwas geschafft, was nicht vielen Bands gelungen ist: Sie waren immer in der Top 1.000 platziert und immer im oberen Mittelfeld. Und das auch, als wir 2014 unsere Hitparade nach Frauen und Männer getrennt hatten. Für die abstimmenden Frauen war es ein Platz 89 wert, für die Männer sogar Platz 31. Die Position schafften die Stones auch in den beiden Vorjahren, als Männer und Frauen gemeinsam abgestimmt hatten.

Und 2023?

Darüber können wir während der Abstimmung nur spekulieren. Im Vorjahr reichte es "nur" für Platz 152 – die schlechteste Platzierung in den letzten zehn Jahren. Unser Tipp: Zumindest ein Platz in der ersten Hälfte der Top 1.000 sollte drin sein. Und vielleicht schafft es ja auch die neue Single "Angry", sich vor dem Klassiker zu platzieren?

So platzierten sich die Rolling Stones mit "(I Can't Get No) Satisfaction" von 2012 bis 2022. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Die Geschichte hinter dem Song

Gitarrist Keith Richards spielt ein Riff ein und vergisst sein Werk fast wieder: die Geschichte des berühmtesten Gitarrenriffs aller Zeiten, das fast verpennt wurde.