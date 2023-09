Hitparaden-Zahlenreise: 2012 bis 2022

Wie man sich in der SWR1 Hitparade langsam hocharbeiten kann, zeigen Depeche Mode mit ihrem Welthit "Enjoy The Silence".

Am Anfang unserer Zahlenreise im Jahr 2012 begann der Song noch mit Platz 229. Fünf Jahre später schaffte er endlich den Sprung in die Top 200. Dann die bisher beste Platzierung 2021 auf Platz 65. Was auffällt: 2014 – in dem Jahr trennten wir in der Hitparade nach Frauen und Männer – kam das Lied bei den Frauen noch nicht einmal in die Top 500. Anscheinend ist "Enjoy The Silence" besonders bei Männern beliebt.

So platzierten sich Depeche Mode "Enjoy The Silence" von 2012 bis 2022. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Stark vertreten in der Hitparade

Natürlich ist Depeche Mode nicht nur mit einem ihrer Songs in der Hitparade vertreten – kein Wunder bei der Vielzahl von Hits. Wir haben die Top 1.000 von 2022 nach weiteren Depeche-Mode-Hits durchsucht:

"Never Let Me Down Again" (Platz 374)

(Platz 374) "Personal Jesus" (Platz 473)

(Platz 473) "Just Can’t Get Enough" (Platz 703)

(Platz 703) "People Are People" (Platz 848)

(Platz 848) "Policy Of Truth" (Platz 853)

Hit-Tuning

Der Song aus der Feder von Martin L. Gore war ursprünglich viel langsamer und Gore begleitete sich selbst bei den Demo-Aufnahmen auf einem Harmonium. Keine gute Idee, dachten sich die Produzenten Alan Wilder und Flood und machten daraus etwas ganz anderes – das Tempo zog an, eine prägnante Gitarre kam dazu und Sänger Dave Gahan übernahm den Gesangspart. Das funktionierte und "Enjoy The Silence" wurde die erfolgreichste Single von Depeche Mode, die sich in vielen Ländern in der Top 10 platzierte. Wo landet sie wohl dieses Jahr in der Hitparade?