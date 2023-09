Die SWR1 Hitparade ist auch ein großes Thema in den Sozialen Netzwerken. Kein Wunder, denn viele Fans der Top 1.000 schauen in Neuwied im Gläsernen Studio vorbei oder feiern die Hitparade an einem anderen Ort.

Und davon gibt es jede Menge Fotos und Videos. Wir sind für Sie auf die Suche gegangen und haben eine kleine Auswahl zusammengestellt. Unserer Hörerinnen und Hörer Vor unserem Studio steht noch die SWR1 Fotobox. Was dabei rausgekommen ist, zeigt uns Kai Myke auf seinem Instagram-Kanal. Wo ist der schönste Ort, die Hitparade zu genießen? Für SWR1 Hitparaden-Fan Stefanie Clement im Bett. Die Stadt Neuwied kam auch vorbei, um auf das große Event auf dem Luisenplatz im Video hinzuweisen. In der Nachbarschaft unseres Gläsernen Studios ist eine leckere Bäckerei. Die hat uns bestens mit Brötchen versorgt und auch gleich auf Instagram festgehalten. Wir sagen: Danke! Cooles Bild von Jennifer Diemer und die richtige Einstellung für die Hitparade! Unsere Moderatoren Hanns Lohmann hat dieses Jahr auch sein Rad dabei. Und damit erkundet er in seinen (kurzen) Pausen Neuwied und seine Umgebung. Vor der Frühschicht, erst mal ein Selfie mit dem Gläsernen Studio. So leuchtet es mit Moderator Veit Berthold noch besser. Kaum eine Minute für unseren Moderator Michael Lueg, in der er keine Autogramme gibt oder mit seinen Fans ein Foto schießt. Auch die landen natürlich im Netz.